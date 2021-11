Le nouveau film Star Wars Rogue Squadron du réalisateur de Wonder Woman retardé – Rapport

Le nouveau film Rogue Squadron Star Wars de la réalisatrice de Wonder Woman Patty Jenkins aurait été retardé. Le film devait commencer la pré-production d’ici la fin de 2021, mais cela n’arrivera pas, selon les sources du Hollywood Reporter.

Les sources ont déclaré que le retard était lié à des « problèmes de planification » avec Jenkins. « Les producteurs et l’équipe de tournage ont réalisé que le calendrier et les autres engagements de Jenkins ne correspondraient pas à la fenêtre nécessaire pour faire le film en 2022 », indique le rapport.

Rogue Squadron est désormais « hors du calendrier de production » et sa sortie est retardée, selon le rapport. Il était prévu que ce soit le premier nouveau film Star Wars depuis Star Wars: The Rise of Skywalker en 2019, qui clôturait la nouvelle trilogie.

Officiellement, cependant, Rogue Squadron reste sur le calendrier de sortie de Disney le 22 décembre 2023.

Quant aux autres projets de Jenkins, elle travaille sur Wonder Woman 3 et un film de Cléopâtre, qui mettront tous deux en vedette Gal Gadot. En plus du film Rogue Squadron de Jenkins, il y a de nouveaux films Star Wars venant du réalisateur de Thor Taika Waititi et du patron de Marvel Studios Kevin Feige. Le réalisateur des Derniers Jedi, Rian Johnson, a également une trilogie de nouveaux films Star Wars en préparation.

Alors que les fans devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour le prochain film Star Wars, l’émission télévisée Star Wars The Book of Boba Fett, sortira en décembre.