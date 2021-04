Le nouveau film Transformers ajoute une étoile à Hamilton

Depuis son apparition dans le casting original de Broadway de Hamilton, Anthony Ramos a réservé une tonne de projets de haut niveau. Cela inclut un rôle principal dans l’émission Netflix de Spike Lee, She’s Gotta Have It, ainsi que des rôles de film comme Godzilla: le roi des monstres. Et selon Deadline, l’acteur / chanteur est en négociations finales pour rejoindre le mystérieux épisode de la franchise Transformers.

Alors que Transformers est absent des salles depuis quelques années, Paramount développe actuellement quelques films différents. L’un desdits films sera réalisé par le cinéaste de Creed II Steven Caple Jr., et il semble maintenant qu’Anthony Ramos pourrait finir par jouer dans le mystérieux blockbuster. Cela marquera le retour de Ramos dans un autre film à gros budget, et intervient peu de temps avant que son rôle principal dans In The Heights ne soit enfin diffusé auprès des masses.

Il a été fascinant de voir comment Paramount continue de prendre des décisions concernant la franchise Transformers. En plus du prochain film de Steven Caple Jr., il y a aussi un blockbuster animé en développement. Il semble clairement que la propriété va subir des changements majeurs, ce qui devrait, espérons-le, susciter un regain d’intérêt pour les films de science-fiction.

