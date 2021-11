Le nouveau film western de Netflix atteint le top 10 juste 1 jour après ses débuts

Netflix a un véritable coup sur les mains. Le nouveau western du service de streaming, The Harder They Fall, est sorti le mercredi 3 novembre et s’est hissé au sommet des charts Netflix. Bien qu’il ne soit disponible en streaming que pendant une journée, The Harder They Fall est déjà classé n ° 2 dans l’ensemble.

The Harder They Fall met en vedette Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King, Zazie Beetz, Lakeith Stanfield, Delroy Lindo, Edi Gathegi et Deon Cole. Majors incarne un cow-boy nommé Nat Love qui cherche à se venger de Rufu Buck (Elbe) alors qu’il tuait ses parents quand il était jeune. Nat rassemble son gang pour affronter Black et son équipage dans une bataille épique. PopCulture.com a récemment parlé à Majors et il a révélé ce qui l’avait attiré dans le film.

« Quand je l’ai lu, j’ai senti que c’était un personnage impossible, Nat Love était, à cause de ce qu’on lui demandait, toutes les personnes avec lesquelles il a pu interagir, cela me semblait tout simplement irréel », a déclaré Majors à PopCulture. « Oui, vous ajoutez en plus de cela, que tous nos héros, tous nos personnages font partie de l’Afro-américain, je suppose, de la diaspora africaine. J’ai pensé: » Eh bien, c’est juste une belle pensée. J’aimerais être une partie de cela.' »

The Harder They Fall est une histoire fictive, mais Nat Love était un vrai cow-boy. Le film se concentre sur Love et son équipe aux prises avec Rufus Black, qui est interprété par Idris Elba. « L’ampleur de sa présence est nouvelle et il a un tel contrôle sur sa production énergétique », a déclaré Majors en parlant de travailler avec Elba.

« Je me souviens dans la scène finale, en fait, il m’a dit quelque chose, il a en fait dit quelque chose à notre réalisateur, Jeymes [Samuel], il a dit : « Nous devons rentrer » et il parlait de quelque chose qui se passait de l’autre côté de la caméra en ce qui concerne la performance de mon côté, qu’il voyait quelque chose que je faisais et qu’il se sentait qu’il voulait s’assurer que c’était dans le film, ce grand frère, s’occuper du film et s’occuper du jeune acteur et du jeune homme sur le moment. C’est une petite histoire sur la façon dont nous sommes devenus serrés. »

« C’est un buffet de divertissement, un buffet de catharsis, un buffet de pertinence historique et de facteurs contributifs à l’air du temps », a déclaré Majors. « La musique est la musique. La façon dont nous coopérons pour construire l’histoire, la façon dont nous avons collaboré pour ciseler cette statue qu’est The Harder They Fall. Vous obtiendrez beaucoup. Il y en a beaucoup là-bas. Si vous voulez sans gluten, regardez cette scène. Si vous voulez de la viande, regardez cette scène. Tout est là, tout est là.