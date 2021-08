Le nouveau film « Witcher » de Netflix est sorti, et les gens n’arrêtent pas d’en parler

Dans le nouveau spin-off animé de Netflix de sa populaire série The Witcher – intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf – l’univers narratif qui gardait jusqu’à présent Geralt of Rivia alors que son centre narratif se développe considérablement.

Dans ce nouveau long métrage d’animation Netflix d’une heure et 23 minutes du réalisateur Kwang Il Han, avec un scénario de Beau DeMayo, les téléspectateurs découvrent l’histoire d’un nouveau héros de cape et d’épée – le mentor de Geralt, Vesemir. Un jeune sorceleur arrogant qui prend un immense plaisir à tuer des monstres pour de l’argent. D’une part, c’est une vie qui l’a aidé à échapper à la pauvreté. Mais il découvre rapidement que certains appels sont plus importants que l’argent. Surtout quand un nouveau monstre étrange déchaîne l’enfer sacré sur le royaume politiquement chargé de “The Continent”.

The Witcher: Nightmare of the Wolf – maintenant en streaming sur Netflix

“Quand j’ai lu le roman original, j’ai été étonné par les descriptions détaillées des arrière-plans et du monde”, a déclaré Han, dans un communiqué de presse de Netflix. « Je pourrais presque imaginer le paysage de manière vivante dans ma tête… Le roman vous emmène vraiment dans un voyage à travers différentes parties de la nature. Vous passez les plaines par derrière, traversez une rivière et une chaîne de montagnes, pour arriver à l’endroit caché qu’est Kaer Morhen. J’ai donc essayé de capturer également ces riches éléments géographiques dans l’anime The Witcher.

« Le concept du Kaer Morhen est qu’il s’agissait de l’ancienne académie des elfes. Restructuré par les humains. Je suis très heureux de vous montrer comment nous avons traduit les riches descriptions du roman dans le monde de l’animation.

En termes de réponse jusqu’à présent, cela a été assez stellaire. De la part des critiques et des fans. Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, par exemple, le film a actuellement un score parfait de 100% (basé sur 15 critiques de critiques). Sur la base de plus de 100 évaluations d’utilisateurs à ce jour, le film a une très forte cote d’audience de 90%.

Personnages à connaître

Voici quelques-uns des personnages clés à connaître dans The Witcher: Nightmare of the Wolf, qui ouvre le monde de The Witcher à bien plus que ce que les gens ont vu jusqu’à présent dans la série originale de Netflix.

Vesemir: C’est un sorceleur qui a grandi sur le domaine d’un noble. Il veut se libérer de son passé et explorer le continent pour trouver son destin.

Tetra Gilcrest: Tetra Gilcrest est une puissante sorcière, descendante de l’un des premiers mages du continent. Elle croit que la magie relie tout ce qui est beau.

Dame Zerbst: Une femme noble qui a hérité du siège de son mari au conseil consultatif du roi, elle est l’un des conseillers les plus proches du roi. Et un farouche partisan des sorceleurs.

Deglan: Par Netflix, « Deglan a été élevé sur les dures et impitoyables îles Skellige et est le chef guerrier endurci des sorceleurs. Il est farouchement loyal envers ses « garçons » et s’engage à faire tout ce qui est nécessaire pour les protéger. »