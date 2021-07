Le nouveau filtre de quartier de Verizon bloque les pires types d’appels de spam

Lentement mais sûrement, les opérateurs nous donnent les outils dont nous avons besoin pour lutter contre les appels de spam. Plus tôt cette semaine, Verizon a ajouté un nouveau filtre à l’application Call Filter pour lutter spécifiquement contre les appels d’usurpation de quartier. Ce sont les appels téléphoniques que vous recevez de numéros avec le même indicatif régional et le même préfixe que votre propre numéro. À partir de cette semaine, les clients de Verizon peuvent désormais activer un filtre de quartier pour couper automatiquement ces appels et les envoyer directement vers la messagerie vocale.

Comment utiliser le filtre de voisinage de Verizon

Comme Verizon l’explique sur son site Web, le filtre de quartier est disponible pour les clients Call Filter Free et Call Filter Plus. Vous pouvez le trouver sur l’application Filtre d’appel sous Bloquer les filtres dans le La gestion section. Les utilisateurs gratuits peuvent ajouter jusqu’à cinq autres entrées de quartier en plus de la leur. Pendant ce temps, les utilisateurs Plus peuvent ajouter jusqu’à dix entrées supplémentaires. Si vous souhaitez des instructions plus détaillées sur l’utilisation de la fonctionnalité, Verizon a élaboré des guides distincts pour iOS et Android.

Avant d’activer la fonctionnalité, il convient de noter que le filtre de quartier bloquera tous les appels entrant dans ce quartier. Cela inclut les appels légitimes. Les seuls appels qui vous parviennent sont ceux des numéros de téléphone enregistrés dans vos contacts.

Si le filtre de quartier bloque un appel que vous souhaitez recevoir, vous pouvez sélectionner « Ignorer le filtre » dans les détails post-appel de l’application. Si vous recevez un autre appel de ce numéro, le filtre d’appel le laissera passer. Vous pouvez supprimer les filtres dans le Autres filtres partie de la Gestion des blocs page.

Call Filter est téléchargeable gratuitement, mais Verizon propose un abonnement de 2,99 $ pour Call Filter Plus. Si vous payez, vous obtiendrez l’identification du nom de l’appelant, la recherche de spam, la liste de blocage personnelle et le compteur de risque de spam. Heureusement, tant que vous êtes sur Verizon, vous pouvez utiliser le filtre de quartier.

