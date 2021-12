Le nouveau filtre de recherche du Play Store facilite la recherche d’applications pour vos appareils

Le Play Store dispose enfin d’un nouveau filtre de recherche utile pour rendre l’installation d’applications sur divers appareils plus accessible.

9to5Google a repéré le changement vendredi, bien qu’il ne soit pas clair quand il a été déployé sur le Play Store. Désormais, lorsque vous recherchez une application, vous pouvez sélectionner le type d’appareil que vous souhaitez filtrer.

Le filtre n’apparaîtra qu’une fois que vous aurez lancé une recherche. Vous pouvez voir ci-dessous comment le résultat de la recherche change pour YouTube Music lorsque « Regarder » est sélectionné, montrant Spotify comme une application alternative compatible avec Wear OS.

De même, si vous possédez l’un des meilleurs téléviseurs Android ou le Chromecast avec Google TV, cette option apparaîtra également dans la boîte de dialogue des applications compatibles.

Le nouveau filtre facilite un peu la découverte de nouvelles applications pour divers appareils, car il peut être fastidieux de rechercher sur les montres Wear OS. Il met également en évidence la capacité du Play Store à pousser les applications vers les appareils Wear OS et les téléviseurs Android tout en aidant les développeurs en rendant leurs applications plus facilement détectables.

Le changement intervient peu de temps après qu’une refonte du site Web du Play Store a été repérée avec une rangée de puces pour filtrer les applications par appareil.

Le Play Store devrait également commencer à afficher des critiques spécifiques aux appareils au début de l’année prochaine. Google a présenté cette fonctionnalité en août comme un moyen pour les utilisateurs d’afficher des avis plus pertinents en fonction de l’appareil qu’ils utilisent afin de mieux comprendre l’expérience spécifique à l’appareil. Cela permettrait également aux développeurs de cibler plus facilement les améliorations d’applications sur différents types d’appareils.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Contrôlez votre maison avec Google Assistant

Tirez le meilleur parti de ces appareils et services intelligents avec Google Assistant

L’assistant Google est l’assistant vocal intelligent le plus utile pour obtenir des réponses à vos questions et suivre votre vie numérique, mais il est également idéal pour vous aider à contrôler vos appareils et services domestiques intelligents. Voici ce que vous devez savoir pour profiter de cette fonctionnalité utile !