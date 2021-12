Le nouveau Find N pliable d’OPPO est un challenger Samsung Galaxy Z Fold 3 à 1 200 $

Que souhaitez-vous savoir

OPPO a annoncé son premier téléphone pliable. Le nouveau Find N est livré avec un chipset Snapdragon 888, un écran interne de 7,1 pouces à 120 Hz et une charge rapide de 33 W. Il commence à 7 699 yuans (environ 1 210 $) en Chine.

OPPO a enfin dévoilé son premier téléphone pliable, le Find N. Le nouveau téléphone pliable a un design pliable vers l’intérieur, tout comme le Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

L’OPPO Find N est équipé d’un écran principal OLED de 7,1 pouces 1792 x 1920 doté d’une couche de verre ultra mince, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 1 000 nits. Contrairement au Galaxy Z Fold 3 de Samsung, cependant, l’écran OLED de 5,49 pouces du Find N n’a qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Source : OPPO

Le téléphone utilise une charnière « goutte d’eau » qui, selon OPPO, est la charnière « la mieux conçue » sur un support pliable à ce jour, avec un total de 136 composants. Non seulement la charnière est censée être très durable, mais elle aide également à minimiser le pli dans une large mesure. En fait, OPPO dit que l’écran pliable du Find N n’a pas de pli notable.

La charnière de l’OPPO Find N permet également de déplier l’écran sous différents angles, similaire au mode Flex sur les meilleurs téléphones pliables de Samsung. OPPO appelle la fonctionnalité « FlexForm ».

Le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm alimente le pliable, qui alimente également bon nombre des meilleurs téléphones Android sur le marché en ce moment. Le chipset 5 nm a été associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage interne UFS 3.1.

À l’arrière du téléphone se trouve une configuration de caméra à triple objectif qui comprend un capteur principal Sony IMX766 50MP, un objectif ultra-large 16MP et un capteur tertiaire 13MP. En ce qui concerne les selfies, le téléphone est doté d’un appareil photo de 32 mégapixels logé dans une découpe centrée en haut de l’écran de couverture.

Source : OPPO

Pour garder les lumières allumées, une batterie de 4 500 mAh prend en charge des vitesses de charge filaires de 33 W. Sur le plan logiciel, Find N d’OPPO exécute Android 12 avec ColorOS 12 en plus.

OPPO Find N est au prix de 7 699 yuans (environ 1 210 $) en Chine pour la version 8 Go/256 Go et de 8 999 yuans (environ 1 414 $) pour la version 12 Go/512 Go. Le téléphone sera disponible en trois couleurs : noir, blanc et violet. Il devrait être mis en vente dans le pays à partir du 23 décembre. On ne sait pas encore si le téléphone sera vendu sur des marchés hors de Chine.