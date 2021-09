Que souhaitez-vous savoir

Microsoft rebaptise son service d’actualités sous le nom de Microsoft Start. Le nouveau service propose du contenu d’actualité organisé par l’IA et l’apprentissage automatique. Il est accessible via Android, le navigateur Edge, des widgets sur Windows 11, et plus encore.

Microsoft lance un nouveau fil d’actualités personnalisé appelé “Microsoft Start” dans l’espoir de redynamiser ses efforts pour apporter du contenu organisé aux utilisateurs.

Le nouveau service s’appuie sur MSN et Microsoft News pour fournir aux utilisateurs un contenu qui les intéresse en utilisant les “dernières avancées en matière d’IA et d’apprentissage automatique, associées à une modération humaine”.

Le service affichera des nouvelles et du contenu “de plus d’un millier de marques d’édition premium mondiales” en fonction des intérêts des utilisateurs, qui peuvent être facilement personnalisés en fonction de divers sujets. Microsoft Start affinera ensuite le contenu au fur et à mesure que les utilisateurs continuent d’interagir et de s’engager avec le contenu, et les utilisateurs peuvent également indiquer le contenu qu’ils aiment ou n’aiment pas lorsqu’ils le rencontrent.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Microsoft

Sur le bureau, Microsoft Start propose des cartes faciles à consulter pour la météo, les actions et les sports qui affichent des mises à jour facilement disponibles sur les prévisions, les scores, etc.

Sur certains des meilleurs ordinateurs portables, Microsoft Start sera disponible via la barre des tâches sur Windows 10 et les widgets sur Windows 11. Les utilisateurs peuvent également accéder à Microsoft Start via les navigateurs Edge et Chrome via le site Web ou la page Microsoft Edge New Tab.

Microsoft le rend également disponible sur iOS et les meilleurs téléphones Android avec une mise à jour de l’application Microsoft News qui permettra l’expérience remaniée. Ici, les utilisateurs auront accès à des requêtes de recherche avancées basées sur la localisation et à des préférences de contenu synchronisées.

Dans l’ensemble, l’expérience devrait être assez familière pour utiliser Microsoft News ou fréquenter le navigateur Edge, mais la refonte met en évidence l’engagement de Microsoft à améliorer l’expérience en réunissant ses efforts d’actualités, d’IA et d’apprentissage automatique dans une plate-forme de contenu couvrant le mobile. et les appareils de bureau.

Malgré le nouveau changement de marque, Microsoft affirme que MSN “restera disponible”.

Contenu que vous voulez

Microsoft Start (anciennement News)

News change de nom

Microsoft Start rassemble le meilleur de l’actualité, de l’IA et de l’apprentissage automatique de Microsoft afin de fournir le contenu que vous souhaitez à peu près partout où vous le souhaitez.

HBO au maximum

Ce sont les meilleurs films sur HBO Max en ce moment

HBO Max propose désormais aux abonnés une variété de films originaux et de films préférés des fans, y compris les nouvelles versions de WarnerMedia. Voici un aperçu complet des meilleurs films sur HBO Max ce mois-ci.

Guerre naissante

Rien d’oreille (1) vs OnePlus Buds Pro : que devriez-vous acheter ?

L’oreille Nothing (1) est un excellent étui pour des écouteurs à 100 $, offrant une excellente qualité sonore soutenue par de nombreux extras. Les OnePlus Buds Pro, quant à eux, ont un son puissant axé sur les basses et incluent encore plus de fonctionnalités. Alors faut-il acheter l’oreille (1) et économiser de l’argent ou acheter les Buds Pro ? Découvrons-le.