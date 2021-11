Le nouveau fonds de capital-risque de Circle soutient un tour de table de 4,4 millions de dollars pour un émetteur stable de pièces de monnaie japonaises indexées sur le yen

JPYC, l’émetteur d’un stablecoin japonais indexé sur le yen, a levé 500 millions de yens (environ 4,43 millions de dollars) dans un cycle de série A dirigé par Headline Asia avec la participation du fonds Circle Ventures de Circle dans le déploiement initial du capital de ce dernier.

JPYC, basé à Tokyo, émet le stablecoin en tant qu’instrument de paiement prépayé au Japon. La société prévoit d’utiliser le tour de financement pour renforcer sa position en tant qu’émetteur JPYC, améliorer les capacités d’exploitation et de développement et acquérir des instruments de paiement prépayés pour des entreprises tierces. l’économie symbolique, est à venir. Pendant ce temps, nous sommes préoccupés par la situation actuelle au Japon, où les particuliers et les investisseurs institutionnels ne se sont pas encore impliqués dans l’économie des jetons, dominée par les crypto-monnaies », a déclaré Akio Tanaka, partenaire de Headline Asia dans le communiqué de presse. « JPYC représente le genre. d’innovation et de projet que Circle Ventures entend soutenir. L’équipe de JPYC sort des sentiers battus pour adhérer aux paramètres du cadre réglementaire tout en exploitant la valeur que la monnaie numérique peut offrir au monde », a déclaré le co-fondateur et PDG de Circle Jeremy Allaire dans le communiqué. Circle a organisé une journée d’information active le Mardi, annonçant Circle Ventures plus tôt dans la journée et révélant plus tard les plans d’un nouveau hub à Singapour.