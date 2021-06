Le nouveau fonds offre une chance de devenir résident permanent en Europe pour Rs 3.09 crore !

Le programme Golden Visa du Portugal est l’un des programmes Golden Visa les plus populaires en Europe. Il offre un moyen sans tracas de devenir résident permanent au Portugal et ouvre la voie à la citoyenneté. Image représentative/Pixabay

Aretha Portugal Vision Fund : La société d’investissement immobilier basée au Royaume-Uni Aretha Capital Partners a lancé son deuxième fonds européen – Aretha Portugal Vision Fund FCR. Réglementé par la CMVM (la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières), le fonds commencera à accepter des souscriptions à partir du 1er juillet 2021. La société a déclaré aujourd’hui que l’investissement dans ce fonds sera également éligible au Portugal Golden Visa,

Le nouveau Portugal Venture Capital Fund accueille les investisseurs mondiaux pour investir exclusivement dans l’acquisition d’intérêts dans ce fonds portugais, permettant aux investisseurs de bénéficier des bénéfices des rendements et de l’appréciation du capital des investissements et du programme Golden Visa établi au Portugal.

Qu’est-ce que le programme Golden Visa?

Lancé en 2012, le programme Golden Visa du Portugal est l’un des programmes Golden Visa les plus populaires en Europe. Il offre un moyen sans tracas de devenir résident permanent au Portugal et ouvre la voie à la citoyenneté, avec un investissement unique de 350 000 euros (environ Rs 3,09 crore) dans un VCF réglementé en vertu des lois locales sur les AIF établies par la CMVM.

Avec un séjour annuel minimum de sept jours, le programme étend les droits de séjour au conjoint de l’investisseur, aux enfants mineurs, aux enfants majeurs célibataires et à charge jusqu’à 25 ans (si aux études à temps plein), aux parents du demandeur et au conjoint dans le cadre du regroupement familial droit. Depuis le lancement du programme, plus de 5,8 milliards d’euros ont été investis au Portugal par plus de 9700 investisseurs. Cependant, le programme expirera le 31 décembre 2021 dans son format actuel.

Les nouvelles lois qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022 augmenteront le seuil de souscription des investisseurs de 350 000 euros actuellement à 500 000 euros.

Le Portugal Vision Fund d’Aretha est l’un des premiers véhicules d’investissement de qualité institutionnelle qui n’est affilié à aucun développeur local.

Commentant le lancement du nouveau fonds, Ashish Saraff, fondateur et PDG d’Aretha Capital Partners a déclaré : « Le Portugal offre un immobilier financièrement viable et d’autres opportunités d’investissement, de bonnes connexions avec les pays européens, des incitations fiscales et bien plus encore. Ainsi, avec le lancement de ce fonds, nous avons l’intention de proposer une proposition d’investissement unique aux investisseurs qui souhaitent investir dans des actifs de haute qualité au Portugal et avoir accès à la résidence permanente en Europe. Nous avons déjà plusieurs transactions en ligne qui sont particulièrement bien placées pour favoriser les investisseurs avec un beau TRI. »

Il a ajouté : “Compte tenu du fait que le seuil d’investissement change le 1er janvier 2022 par la loi, ce fonds aidera les investisseurs à accélérer le processus d’obtention d’une résidence européenne.”

Être citoyen de l’Union européenne offre des avantages tels que la mobilité et l’accès aux études, au travail et à l’installation partout dans l’UE, le statut de citoyen, le droit de vote et même d’être candidat aux élections locales. En plus de cela, lorsque vous voyagez en dehors de l’UE, vous pouvez demander l’aide d’une ambassade ou d’un consulat de n’importe quel pays de l’UE, pas seulement du Portugal.

