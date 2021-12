Le nouveau format de restaurant de Chipotle est un énorme changement par rapport à ses racines

En raison de l’évolution constante du marché et de la pandémie de COVID-19 en cours, Chipotle renouvelle sa formule pour certains de ses nouveaux restaurants. La chaîne de restauration rapide et décontractée se concentre sur les commandes numériques et le service au volant afin de rationaliser le processus de ramassage des aliments et de réduire les consommations en magasin. Chipotle lancera sa première cuisine numérique Chipotlane à Cuyahoga Falls, Ohio, plus tard ce mois-ci et cette décision pourrait changer la donne pour la chaîne de restaurants.

Cet emplacement de l’Ohio n’aura pas de salle à manger à l’intérieur ou de commande en personne, les clients ne pouvant commander que via l’application Chipotle ou en ligne. Le restaurant comportera un service au volant – le « Chipotlane » – et une fenêtre sans rendez-vous pour le ramassage. Bien que la salle à manger ait été supprimée, il y aura une petite salle à manger extérieure si les clients préfèrent manger sur place. Seuls 10 % des 3 000 emplacements de Chipotle aux États-Unis ont des Chipotlanes, mais ces emplacements ont enregistré « des ventes d’environ 15 % plus élevées par rapport aux non-Chipotlanes ouvertes au cours de la même période ».

Chipotle a ajouté le service au volant à 12 emplacements existants, et la société signale une augmentation des ventes depuis leur ajout. En raison de la plus petite empreinte et des services rationalisés, ces restaurants de nouveau style peuvent être plus rentables dans les zones urbaines plus chères. Non seulement cela, mais cela réduira l’exposition potentielle au COVID-19 pour les employés en raison du manque de repas à l’intérieur et de contact face à face avec les clients.

Ce nouveau développement fait suite à une récente hausse des prix du menu de Chipotle. En juin, le directeur financier de l’entreprise, John Hartung, a confirmé que le coût du menu avait augmenté d’environ 3,5 % à 4 % pour couvrir le coût de l’augmentation des salaires de ses employés. Confirmant la hausse des prix lors de la conférence Baird Global Consumer, Technology & Services, selon CNBC, Hartung a expliqué que « cela semble être la bonne chose, au bon moment, et il semble que l’industrie va maintenant devoir faire quelque chose similaire ou jouer une sorte de rattrapage. Sinon, vous perdrez simplement le gain de personnel. «