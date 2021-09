Le nouveau Fujifilm XF33mm f/1.4 est-il un autre objectif de photographie de rue classique ?

Le Fujifilm XF35mm f/1.4 est, dans le monde des objectifs photo, un classique moderne. Comme pour prouver le point, l’année dernière, Fuji a publié une vidéo promotionnelle vantant ses vertus – huit ans après son lancement.

Mais c’est aussi un objectif qui privilégie le caractère à la perfection optique. Et avec des limitations telles que la mise au point automatique bruyante et un manque de protection contre les intempéries, les appels pour un XF35mm f/1.4 Mark II se sont intensifiés au cours des années qui ont suivi sa sortie.

Le nouveau Fujifilm XF33mm f/1.4 (à gauche) par rapport à l’ancien Fujifilm XF35mm f/1.4 (à droite) (Crédit image : Future)

Le nouveau Fujifilm XF33mm f/1.4 (disponible à partir de fin septembre pour 799 $ / 699 £ / 1 429 AU $) est-il cet objectif ? Non, mais il vise sûrement à suivre les mêmes traditions, à savoir être un objectif de promenade addictif pour la photographie de rue et les portraits environnementaux.

Nous en avons pris un pour un tour rapide dans notre examen pratique du Fujifilm XF33mm f/1.4 pour savoir s’il a l’étoffe d’un autre classique de Fujifilm – ou si l’évolution vers les commodités modernes s’est faite au détriment du charme qui a fait le XF35mm f/1.4 un incontournable pour les fans de Fuji.

Grand frère

Prenez le XF33mm f/1.4 entre vos mains et vous comprendrez immédiatement pourquoi il n’est pas considéré comme un XF35mm f/1.4 Mark II. Ce sont deux objectifs avec des focales similaires mais des caractères très différents.

Le XF33mm f/1.4 n’est en aucun cas dans la même catégorie de poids que le 50mm f/1.0 de Fujifilm, qui fait pencher la balance à 849g. Au lieu de cela, c’est un 360g très raisonnable, qui s’équilibre bien avec les appareils photo Fujifilm plus grands comme le Fujifilm X-T4.

L’objectif Fujifilm XF33mm f/1.4 sur un Fujifilm X-S10. (Crédit image : Avenir)

Le problème par rapport au XF35mm f/1.4, cependant, est que cette taille dépasse légèrement le point idéal pour les boîtiers plus petits comme le nouveau Fujifilm X-T30 Mark II. En fait, l’objectif pèse presque le même poids que cet appareil photo. Ainsi, bien qu’il soit encore assez petit pour un objectif f/1.4, il pèse environ deux fois le poids du XF35mm f/2.0 et du XF35mm f/1.4 et considérablement plus long que les deux.

(Crédit image : Avenir)

Il y a de bonnes raisons pour ça. Le XF33mm f/1.4 résout la plupart des problèmes qui rendent le XF35mm f/1.4 si démodé, à savoir un manque de résistance aux intempéries, des imperfections optiques et des moteurs de mise au point automatique lents qui sonnent aussi subtilement que la transformation Optimus Prime.

La chose la plus intéressante à propos du XF33mm f/1.4, cependant, est peut-être que Fujifilm nous a dit qu’il avait une “conception à l’épreuve du temps pour les capteurs à plus haute résolution”. Cela aide à expliquer une partie de ce poids supplémentaire, mais pointe également vers certains futurs appareils photo Fujifilm auxquels il pourrait être destiné, comme le rumeur Fujifilm X-H2.

Esprit de rue

Alors, qu’est-ce que le Fujifilm XF33mm f/1.4 aime utiliser ? Nous avons eu moins d’une heure avec une version de pré-production de l’objectif, il est donc un peu tôt pour parler définitivement des détails. Mais nous avons eu suffisamment de temps pour avoir une idée de son caractère – et c’est un objectif qui, avec le bon boîtier d’appareil photo, a l’étoffe d’un excellent compagnon de promenade pour la prise de vue de voyage, la photographie de rue et les portraits.

(Crédit image : Avenir)

L’objectif est superbement construit, avec une construction entièrement métallique, et possède une bague d’ouverture avec des clics définitifs qui vous permettent de modifier rapidement l’exposition ou la profondeur de champ tout en regardant dans votre viseur. Dans notre examen pratique, nous avons trouvé qu’il était “presque silencieux lors de la mise au point” sans trop de respiration, ce qui pourrait en faire une bonne option pour les tireurs vidéo également.

Tout cela grâce aux moteurs de mise au point automatique linéaires, qui constituent une énorme amélioration par rapport aux moteurs pas à pas du Fujifilm XF35mm f/1.4. L’autre grand pas de cet objectif est la construction optique plus sophistiquée du XF33mm f/1.4, qui se compose de 15 éléments en 10 groupes (deux asphériques et trois ED, ou dispersion extra-faible).

Image 1 sur 6

Tourné sur une pré-production Fujifilm XF33mm f/1.4 (Crédit image: Future)Image 2 sur 6

Tourné sur une pré-production Fujifilm XF33mm f/1.4 (Crédit image: Future)Image 3 sur 6

Tourné sur une pré-production Fujifilm XF33mm f/1.4 (Crédit image: Future)Image 4 sur 6

Tourné sur une pré-production Fujifilm XF33mm f/1.4 (Crédit image: Future)Image 5 sur 6

Tourné sur une pré-production Fujifilm XF33mm f/1.4 (Crédit image: Future)Image 6 sur 6

Tourné sur une pré-production Fujifilm XF33mm f/1.4 (Crédit image: Future)

Tout cela signifie que les problèmes tels que l’aberration chromatique et la douceur des coins sont réduits au minimum, et cela semblait certainement être le cas pendant notre bref passage avec l’objectif. Même à f/1.4, il semble d’une netteté impressionnante au centre du cadre, et il n’y avait aucun signe évident d’aberration chromatique.

Peut-être le plus important pour un objectif à focale fixe f/1.4, le rendu du bokeh est agréable et lisse avec des reflets qui semblent “agréablement ronds lors de la prise de vue à f/1.4, même s’ils peuvent prendre une légère forme d’œil de chat vers les coins”, selon à notre examen pratique.

Etude de personnage

Alors, où cela laisse-t-il le Fujifilm XF33mm f/1.4 – même s’il ne s’agit pas d’une suite du très apprécié XF35mm f/1.4, a-t-il l’étoffe d’un autre classique ? Bien que nous ayons besoin de faire plus de tests, nous pensons qu’il est peu probable que le XF33m soit considéré de la même manière que son cousin éloigné – et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Le XF35mm f/1.4 est peut-être l’exemple le plus pur de ce qu’est le système Fuji de la série X : compact, pratique et plein de charme. C’est également le match parfait, en termes de taille et de poids, pour les appareils photo plus petits comme le Fujifilm X-T30 II et X-Pro3. Peut-être que le seul point noir est que c’est encore assez cher pour un objectif aussi ancien.

(Crédit image : Avenir)

L’achat le plus sensé et à l’épreuve du temps – en particulier pour ceux qui préfèrent utiliser des boîtiers légèrement plus grands comme le Fujifilm X-T4 et le Fujifilm X-S10 – sera probablement le nouveau XF33mm f/1.4. Il s’agit d’un objectif moderne avec une mise au point automatique rapide et silencieuse, idéale pour les photos et les vidéos, et beaucoup moins d’imperfections optiques. Il est également conçu pour les appareils photo de la série X à plus haute résolution qui, selon Fujifilm, sont en préparation.

Ainsi, bien que le XF33mm f/1.4 ne soit pas un objectif « de caractère » dans la même veine que son compagnon d’écurie XF35mm, c’est un objectif qui restera probablement dans votre sac photo (ou collé à l’avant de votre appareil photo) pour les années à venir . La seule question est de savoir à quel point il est meilleur que le Viltrox 33mm f/1.4, considérablement moins cher, et c’est quelque chose à quoi nous chercherons à répondre dans notre examen complet bientôt.