Le nouveau Fusion 5G d’AT&T apporte de la chaleur à T-Mobile avec une recharge sans fil

Les smartphones 5G abordables sont à la hausse et AT&T s’est lancé dans le mix avec son dernier lancement de smartphone. La Fusion 5G n’est peut-être pas l’offre la plus robuste, mais elle est dotée d’une fonctionnalité notable difficile à battre à ce prix.

Le Fusion 5G est unique en ce qu’il prend en charge la recharge sans fil. Vous aurez du mal à trouver un smartphone à ce prix avec prise en charge de la recharge sans fil, même parmi les meilleurs téléphones Android à moins de 300 $. Et bien que ce ne soit pas exactement une fonctionnalité indispensable, c’est une bonne chose à avoir pour ceux d’entre vous qui ont des chargeurs sans fil qui traînent dans la maison.

AT&T ne spécifie pas la vitesse de charge sans fil, mais ne vous attendez pas à ce qu’il batte des records. Cependant, le transporteur mentionne une « batterie à charge rapide » et un adaptateur de charge rapide inclus pour recharger la batterie 4750mAh.

Le téléphone est alimenté par un MediaTek Dimensity 700, le même chipset à l’intérieur du REVVL V+ 5G au prix similaire de T-Mobile. Il dispose également d’une combinaison similaire de RAM et de stockage avec 4 Go et 64 Go, respectivement. Cependant, le Fusion 5G a un avantage avec quelques spécifications au-delà de la prise en charge de la charge sans fil, notamment le capteur principal de 48 MP et un appareil photo ultra-large de 8 MP.

Au-delà de cela, le Fusion 5G est plus ou moins à la hauteur car les téléphones vont à ce prix, avec un écran HD+ de 6,82 pouces, un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et un Sub-6 5G. Malheureusement, vous ne trouverez pas de support mmWave ici, comme indiqué précédemment, mais ce n’est pas vraiment surprenant compte tenu du prix.

Le Fusion 5G sera disponible à l’achat le vendredi 7 janvier pour seulement 220 $.

