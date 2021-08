Le nouveau gadget de Lidl à seulement 7 euros est parfait pour organiser la rentrée | La technologie

in

Le compte à rebours commence pour la rentrée, après les vacances la routine revient et il convient d’être préparé, et surtout organisé, pour la rentrée. Et pour ne rien oublier, Lidl vend un tableau blanc électronique très utile qui ne coûte également que 7 euros.

Livres, uniformes, itinéraires, menus, fournitures scolaires… Si vous êtes parent vous saurez de quoi on parle, la rentrée est compliquée, surtout pendant les premiers jours où il y a tellement de choses à prendre en compte que c’est oublier facilement.

Les post-it au réfrigérateur sont toujours une option très utile, même s’ils sont faciles à perdre et ce n’est pas l’option la plus écologique.

Si vous ne voulez rien oublier, Lidl propose une option vraiment intéressante, pratique et très économique pour prendre des notes : un tableau blanc électronique pour seulement 6,99 euros.

À première vue, cela peut sembler un jouet, mais ne jugez pas à l’avance, car utilisé correctement, il peut être très utile pour les adultes de la maison.

Le tableau blanc électronique de Lidl est doté d’un écran LCD de 8,5 pouces sensible à la pression, et permet de dessiner et de prendre des notes grâce à son pointeur tactile.

Fabriqué en plastique, son design fin (22,1 x 14,3 x 0,56 cm) et léger (300 grammes) le rend facile à manipuler et à transporter.

Bien que l’une des options les plus intéressantes soit la possibilité de le fixer sur des surfaces métalliques, telles que la porte du réfrigérateur grâce aux puissants aimants situés à l’arrière.

Si vous souhaitez équiper votre cuisine au meilleur prix, ne manquez pas cette sélection des meilleurs électroménagers Lidl pas chers disponibles à moins de 40 euros.

Il fonctionne avec une batterie standard (fournie), a une autonomie de 10 mois en mode veille, et est disponible en noir, bleu et rouge pour seulement 6,99 euros sur le site de Lidl.

Son fonctionnement est très simple, une pression sur le bouton du bas efface l’écran, afin que nous puissions écrire nos notes ou dessiner avec le pointeur tactile n’importe où sur sa grande surface. Pour éviter que les notes ne soient accidentellement effacées par une frappe accidentelle, il dispose d’un système de verrouillage.

Et une fois le retour à l’école terminé, vous pouvez le laisser au réfrigérateur pour continuer à prendre des notes, le conserver pour l’année prochaine, ou le laisser aux plus petits pour en profiter, à vous de choisir.