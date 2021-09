Le nouveau Galaxy A22 de Samsung est le téléphone compatible 5G le moins cher d’Australie

Dans la course pour livrer le smartphone 5G le moins cher d’Australie, un nouveau concurrent a atterri en pole position grâce à l’arrivée du combiné Samsung Galaxy A22 5G, qui est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui à un prix incroyablement abordable.

À 349 AU $, le Galaxy A22 compatible 5G de Samsung a devancé l’A54 d’Oppo de 10 $ AU, malgré le double de sa capacité de stockage interne. C’est également 20 AU$ moins cher que le smartphone Y52 de Vivo.

Samsung Galaxy A22 5G : spécifications et disponibilité

Avec le chipset MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) de Sport MediaTek, le Samsung Galaxy A22 offre des vitesses de réseau cellulaire ultra-rapides, à condition que votre forfait téléphonique permette un accès 5G.

Vous bénéficiez également d’un écran FHD TFT ‘Infinity-V’ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage intégré (avec emplacement pour extension microSD jusqu’à 1 To), un scanner d’empreintes digitales latéral et un 5 000 mAh batterie avec capacité de charge rapide de 15 W.

De plus, le Galaxy A22 propose un ensemble de trois caméras plutôt décent à l’arrière, dirigé par une caméra principale de 48MP f/1.8, un objectif ultra-large de 5MP f/2.2 et un capteur de profondeur de 2MP f/2.4. À l’avant, vous obtenez une caméra selfie 8MP f/2.

Offert dans les options de couleur gris et menthe, le Galaxy A22 de Samsung est disponible à l’achat dès maintenant sur JB Hi-Fi et la boutique en ligne de Samsung.