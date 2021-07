Le nouveau Galaxy F22 de Samsung est un rival du Redmi Note 10 avec un écran 90Hz, une batterie 6000mAh

Samsung a lancé aujourd’hui un nouveau téléphone de la série Galaxy F en Inde pour défier les meilleurs téléphones Android bon marché de concurrents tels que Xiaomi et Realme. Le Galaxy F22 est basé sur le Galaxy A22 4G, mais il y a quelques différences mineures.

Le dernier téléphone économique de Samsung est alimenté par le chipset Helio G80 “axé sur les jeux” de MediaTek, qui a été associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone dispose d’un écran HD+ AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une encoche en forme de U pour la caméra selfie 13MP.

La configuration à quatre caméras à l’arrière du Galaxy F22 comprend un capteur principal de 48 MP, un objectif ultra-large de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Samsung a également équipé le téléphone d’une grande batterie de 6 000 mAh et d’une prise en charge d’une charge rapide de 25 W. Malheureusement, vous ne trouverez qu’un chargeur de 15 W dans la boîte. Parmi les autres points forts, citons un capteur d’empreintes digitales latéral, la prise en charge de Samsung Pay Mini et un emplacement pour carte microSD dédié pour une extension de stockage jusqu’à 1 To. Il exécute Android 11 prêt à l’emploi avec One UI 3.1 Core de Samsung sur le dessus.

Le Galaxy F22 sera disponible à l’achat dans le pays via Flipkart et la boutique en ligne de Samsung à partir du 13 juillet. Alors que la version 4 Go/64 Go du téléphone a été vendue au prix de 12 499 (environ 168 $), la version 6 Go/128 Go coûtera ₹ 14 499 (environ 195 $). Cependant, dans le cadre d’une offre de lancement sur Flipkart, les acheteurs peuvent obtenir 1 000 sur les transactions prépayées, ramenant le prix effectif du téléphone à seulement 11 499 (environ 155 $) pour la version 6 Go/64 Go et 13 499 (environ 181 $) pour la version 6 Go/128 Go. Le téléphone est disponible en seulement deux couleurs : Denim Black et Denim Blue.

