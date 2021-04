Le nouveau gameplay de Ratchet and Clank: Rift Apart met en valeur la puissance de la PS5

Insomniac a dévoilé plus de 15 minutes de nouveau gameplay de Ratchet and Clank: Rift Apart PS5 lors de l’état actuel du jeu. Le jeu est magnifique et semble être un succès potentiel pour PlayStation cet été, alors que de nombreux jeux ont déjà connu des retards.

La démo présentait le gameplay entre Ratchet et Rivet alors qu’Insomniac expliquait les avantages que vous obtiendrez du DualSense et du SSD de la PS5. Bien que nous n’ayons eu qu’un avant-goût du début du jeu, il y a beaucoup à attendre avec des énigmes à résoudre, des zones ouvertes et des dimensions de poche à explorer et des armures à collectionner. Il y a aussi une tonne d’options d’accessibilité qu’Insomniac dit qu’il détaillera bientôt.

Ratchet and Clank: Rift Part sortira sur PS5 le 11 juin 2021 pour 70 $. Il ne vient pas sur PS4, contrairement à certaines autres exclusivités PlayStation. Cela tire parti du DualSense et du SSD ultra-rapide de la console pour charger les dimensions rapidement et de manière transparente. Vous remarquerez également le lancer de rayons si vous activez la fonctionnalité. Vous aurez le choix entre deux modes différents qui favorisent les graphismes ou les performances.

