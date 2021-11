Le nouveau gant haptique de Facebook vous permet de ressentir les choses dans le métavers

Mardi après-midi, Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook, a fait une annonce prétendument excitante : un gant. Mais pas n’importe quel gant. C’est un gant haptique doublé de minuscules moteurs qui utilisent des jets d’air pour imiter le sens du toucher, et cela ressemble à un cauchemar portable.

Il n’y a rien de mal à ce que Meta invente un Power Glove du 21e siècle qui vous permet de ressentir des objets numériques. La société travaille apparemment sur le projet depuis sept ans, et l’équipe qui le construit réfléchit à au moins une décennie dans le futur. Le gant est également moins énervant que le bracelet de lecture des ondes cérébrales annoncé par Facebook plus tôt cette année (la société insiste sur le fait que le bracelet ne lit pas dans vos pensées). Mais il est de plus en plus clair que, même avec son nouveau nom brillant, Meta a du mal à faire du métaverse, un espace virtuel où les gens peuvent travailler et passer du temps via des avatars, plus accessible – et moins effrayant – pour l’être humain moyen.

Certaines personnes vont adorer ce handgeak bizarre. Construit par Meta Reality Labs, le prototype de gant haptique est conçu pour fonctionner avec les systèmes de réalité virtuelle du futur. La plupart des casques VR fonctionnent actuellement en congrès avec des contrôleurs équipés de joysticks et de boutons. Les produits Meta Quest et Quest 2, d’autres produits Reality Labs, offrent également un suivi des mains sans contrôleur, qui utilise la caméra embarquée dans le casque et des algorithmes de vision par ordinateur pour interpréter ce que font vos mains et traduire ce mouvement dans le monde virtuel. Donc, pour l’instant, lorsque vous faites le mouvement de ramasser une pomme en réalité virtuelle, votre main réelle ne ressentira pas la sensation de tenir une pomme.

Entrez : le gant. Le prototype de gant haptique de Meta utilise les principes de la robotique douce et utilise des actionneurs pneumatiques et électroactifs pour gonfler rapidement de minuscules poches d’air sur les doigts et la paume du gant. Ces actionneurs sont essentiellement de minuscules moteurs qui peuvent créer la sensation de pression et, par conséquent, le toucher. L’idée ici est que si Meta pouvait adapter des milliers de ces actionneurs sur un gant haptique et combiner ces sensations avec l’entrée visuelle d’un casque VR ou de lunettes de réalité augmentée, qui projettent des images numériques sur le monde réel, le porteur pourrait tendre la main et ressentir objets virtuels. Avec des gants comme ceux-ci, vous pourriez un jour serrer la main de l’avatar de quelqu’un d’autre dans le métavers et ressentir la pression.

Meta n’a pas inventé les vêtements haptiques. Il existe plusieurs entreprises qui fabriquent des gilets haptiques, des pantalons et même des combinaisons entières qui ressemblent à des costumes de super-héros Marvel à piles. Divers articles de vêtements haptiques existent depuis le début des années 1990 – un peu comme le terme métavers, que l’auteur Neal Stephenson a inventé dans le roman de science-fiction de 1992 Snow Crash. Les gants haptiques ont spécifiquement joué un rôle clé dans le roman Ready Player One d’Ernest Cline en 2011, ainsi que dans l’adaptation cinématographique de Steven Spielberg. Dans le monde réel vers 2021, la grande majorité des personnes utilisant une technologie comme celle-ci sont vraiment des joueurs sérieux avec de l’argent. Un gilet haptique qui vous piquera à 40 endroits différents de votre corps, par exemple, coûte 500 $.

Il convient de souligner que la réalité virtuelle a toujours été le domaine des joueurs vraiment sérieux, et c’est un problème potentiel pour Meta et son grand plan pour le métaverse. Si Mark Zuckerberg veut que tout le monde utilise ses produits métavers, un peu comme les près de 3 milliards de personnes qui utilisent Facebook, il ne se fait aucune faveur en se penchant sur les inventions inspirées de la science-fiction que son Reality Labs produit.

Une démonstration du nouveau gant haptique de Meta. Avec l’aimable autorisation de Meta Reality Labs

Les vêtements haptiques sont un concept futuriste, mais ils sont aussi très étranges et potentiellement invasifs. Souhaitez-vous que Meta (lire : Facebook) enregistre des données sur les mouvements de votre corps à l’aide d’un gant spécial ou qu’il scanne vos ondes cérébrales à l’aide d’un bracelet ? Oui, la technologie de suivi des mains Meta Quest collecte et stocke des données sur vos mouvements. Cela peut sembler assez innocent si vous jouez une partie du populaire jeu VR Beat Saber dans votre salon. C’est plus inquiétant lorsque vous imaginez un monde dans lequel vous effectuez une grande partie de votre informatique à l’aide d’un casque VR ou de lunettes AR – ce qui est essentiellement ce à quoi Zuckerberg pense que l’avenir d’Internet sera.

Et il y a de nombreuses raisons de croire que le métaverse et la vie à travers une paire de lunettes connectées à Internet pourraient être cool. En attendant, les technologies VR immersives s’avèrent utiles pour de plus en plus d’applications non ludiques. Le jour même où Meta Reality Labs a présenté son prototype de gant haptique, la Food and Drug Administration a autorisé un système de réalité virtuelle pour le traitement de la douleur chronique. Et ce n’est même pas le premier traitement VR à avoir obtenu l’approbation de la FDA cette année.

Vous pourriez dire que le gant haptique de Meta est une autre distraction – un peu comme Facebook changeant son nom en Meta au milieu d’un scandale historiquement mauvais et s’assurant que tout le monde parlerait du métaverse pour les semaines à venir.

Cela rappelle une autre annonce de Facebook, qui est intervenue quelques jours seulement avant le changement de nom. À la mi-octobre, Reality Labs a annoncé qu’il lançait un projet de recherche qui analyserait des milliers d’heures de séquences filmées à la première personne afin de former des modèles d’intelligence artificielle. Cet ensemble de données comprenait une vidéo capturée par les lunettes intelligentes de Facebook, qui sont des Ray-Ban équipées d’une caméra. La société appelle l’ensemble de données Ego4D et le diffusera aux chercheurs du monde entier ce mois-ci.

Ce projet semble-t-il cool et pertinent pour le plan de Meta visant à créer un métaverse où un jour les personnes portant des lunettes intelligentes pourraient vouloir qu’un ordinateur reconnaisse ce qu’elles regardent ? Sûr. Cela semble-t-il au mieux inquiétant que l’entreprise qui apprend aux robots à voir – l’entreprise qui veut posséder une partie importante du métaverse, la prochaine génération d’Internet – soit la même entreprise que beaucoup disent détruire la démocratie ? Cela fait.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain !