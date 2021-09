Le nouveau garçon de Chelsea révèle un aspect regrettable du transfert qui est un pari

in

Saul Niguez ne pense pas qu’il soit logique que l’Atletico Madrid l’envoie en prêt à Chelsea, admettant également sa tristesse de ne pas avoir pu dire au revoir à ses anciens fans.

Chelsea s’est assuré les services de Saul pour la saison lors de son acquisition en prêt en tant que dernier transfert d’été le jour de la date limite. Ce sera la première fois qu’il jouera pour un club autre que l’Atletico depuis son prêt avec le Rayo Vallecano lors de la campagne 2013-14.

L’international espagnol était un habitué de l’Atletico depuis, commençant même ses trois premiers matchs cette saison. Cependant, la spéculation sur un déménagement a grondé tout l’été et finalement cela s’est réalisé.

Après la signature de Rodrigo De Paul de l’Udinese, les options de milieu de terrain de l’Atletico ont augmenté. Par conséquent, même si Saul est toujours sous contrat jusqu’en 2026, ils l’ont laissé partir. Chelsea a également la possibilité de l’acheter définitivement, donc son 340e match pour l’Atleti a peut-être été son dernier.

Même s’il semblait qu’il cherchait un déménagement depuis quelques mois, Saul s’interroge maintenant sur les circonstances de sa sortie.

“Un joueur de mon nom et sortir en prêt est un pari”, a déclaré Saul à Ibai Llanos sur Twitch (via l’Express). «Cela n’a aucun sens, honnêtement.

« C’est un investissement pour moi. C’est un pari de redevenir moi. Ces trois dernières saisons n’ont pas été faciles pour ma famille et moi.

“Ce qui est dommage, c’est que je n’ai pas pu dire au revoir aux fans rouges et blancs, expliquant ma version de ce que je ressens et de ce que je ressens.”

Pendant ce temps, l’Atletico a donné sa propre version des événements. Le président du club, Enrique Cerezo, a suggéré que les raisons de son départ étaient tactiques, mais il n’y avait pas de ressentiment.

“Saul n’était pas très satisfait de la position dans laquelle il jouait et a décidé de partir”, a déclaré Cerezo à El Larguero. “Où qu’il aille, il sera un grand joueur et très apprécié de l’Atletico de Madrid.”

Dans la même discussion avec Llanos, Saul a confirmé qu’il n’était pas satisfait d’être aligné à différentes positions, donc ils semblent d’accord là-dessus.

Saul devrait faire passer Chelsea au niveau supérieur

Pendant ce temps, Gary Neville pense que Chelsea a fait une « excellente » signature à Saul, qui les rendra “plus redoutables” et capables de défier sur tous les fronts cette saison.

“Saul est juste un autre excellent joueur”, a déclaré Neville sur Sky Sports.

« Il a une grande expérience au sommet de la Liga, une grande expérience en Ligue des champions et au niveau international.

“C’est le modèle de Chelsea et vous regardez ce qu’ils ont fait dans cette fenêtre de transfert en termes de tenants et de aboutissants et encore une fois, cela a été une autre performance exemplaire de leur part.

Trio de Chelsea parmi sept stars de la Premier League que nous soutenons pour marquer pour leur pays ce week-end

«C’est une équipe solide. Je les ai déjà regardés deux fois cette saison, à Arsenal et à Anfield.

« C’est une très bonne équipe, une équipe qui gagne et qui est prête à gagner plus. Quand ils sont descendus à 10 hommes à Anfield, je n’ai jamais vraiment pensé qu’il serait facile pour Liverpool de briser Chelsea en seconde période.

« C’est à ce moment-là que vous savez que vous jouez contre une bonne équipe parce que c’est l’endroit le plus difficile à jouer.

«Et l’ajout de Saul avec Romelu Lukaku les rend de plus en plus forts. Au milieu de terrain avec Jorginho, N’Golo Kante et Mateo Kovacic, ils ont déjà l’air vraiment forts.

“Vous n’en avez besoin que de deux avec la façon dont ils jouent. Mais l’ajout de Saul signifie qu’ils peuvent défier sur tous les fronts. Cela les renforce énormément et les rend plus redoutables qu’ils ne l’étaient à Anfield samedi dernier.

LIRE LA SUITEE: Ronaldo et les signatures de Chelsea sont snobées alors qu’un expert nomme un véritable accord de « différence »