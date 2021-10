Dans un univers parallèle, Cristian Romero est drapé de rouge et de bleu, courant vers son meilleur pote Lionel Messi pour célébrer un autre but à Barcelone.

Après tout, c’est ce que Messi voulait. Romero, le défenseur le plus cher de Tottenham de tous les temps depuis l’été dernier, l’a même dit lui-même.

.

Tottenham a décroché le joueur pour lequel Messi se languissait

.

Les deux Argentins se sont rapprochés au cours de l’été

Il y a un monde voisin où l’ancien homme de la Juventus porte des rayures de différentes couleurs, succédant aux légendaires défenseurs centraux Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci à Turin.

Mais leur perte est le gain de Tottenham. Pour environ 42 millions de livres sterling, ils sont devenus les prétendants improbables et extrêmement chanceux de Romero, après que l’Argentin se soit imposé comme le défenseur le plus brillant de la Serie A la saison dernière.

Et le jeune homme de 23 ans, affectueusement connu sous le nom de Cuti parmi ses pairs, est également assez heureux d’où il s’est retrouvé.

S’adressant exclusivement à talkSPORT.com, Romero a déclaré : « Je me sens vraiment bien. Je suis vraiment heureux de franchir cette prochaine étape dans ma carrière, c’est quelque chose que j’attends vraiment avec impatience.

.

Romero trouve toujours ses marques dans le nord de Londres

«Quand on vous offre la chance de jouer en Premier League, ce n’est pas quelque chose auquel vous devez réfléchir à deux fois.

« C’est un véritable test pour savoir où j’en suis et, bien sûr, avec chaque changement dont vous avez besoin, cette période d’adaptation. Mais je pense que c’est déjà en cours et je suis vraiment heureux d’être ici.

Nous ne disons pas que la décision de Romero de rejoindre les Spurs avait beaucoup à voir avec la sortie dramatique de Messi au Camp Nou, nous laisserons cela à Marca.

Mais l’incapacité des Catalans à capturer Romero, un joueur exceptionnel pour qui tous les chemins auraient dû mener au Barça, résume parfaitement leur disparition.

Comme de nombreux yeux sud-américains, Romero a été attiré par le Camp Nou alors qu’il rêvait de devenir footballeur en Argentine, en regardant Messi et co. mettre le feu à l’Espagne.

« Grandir en Argentine, jouer au football junior dans différents clubs, cela vous rend vraiment fort et signifie que vous devez beaucoup grandir », a déclaré Romero.

«Je suis vraiment heureux d’avoir fait cela et d’être arrivé là où je suis aujourd’hui. Je suis heureux quand je repense à mon passé.

.

Romero n’a que cinq sélections en Argentine, mais il a déjà joué un rôle majeur dans la première victoire majeure du pays en plus de 20 ans.

« En ce qui concerne les joueurs que j’ai vraiment idolâtrés à l’époque, [Javier] Mascherano et [Carles] Puyol était deux que j’ai vraiment beaucoup regardé quand ils jouaient pour Barcelone.

Malgré l’âge de Romero, l’ancien défenseur de la Juventus et de l’Atalanta n’a pas seulement regardé les plus grands du match, il a également joué aux côtés d’un groupe d’entre eux.

Mais aucun plus que Messi. L’arrière central des Spurs a en fait aidé le légendaire Argentin à remporter son premier trophée international majeur l’été dernier, mettant en vedette l’Albiceleste triomphant en Copa America.

Romero n’a pas besoin de nous dire à quel point Messi est incroyable. Après s’être lié d’amitié avec son héros, le nouveau garçon de Tottenham offre à la place un aperçu fascinant de l’homme derrière le talent.

« Messi n’est pas seulement un grand joueur, c’est un dieu absolu du football », ajoute Romero.

«Et je pense qu’il n’y a pas que moi qui dis ça. Quiconque connaît le football, qui connaît Messi, dira la même chose.

« Avoir l’opportunité de jouer avec lui est incroyable, mais aussi partager un vestiaire avec lui est tout simplement incroyable.

«Nous savons tous à quel point il est génial en tant que footballeur, bien sûr. Mais en tant que personne, c’est quelqu’un que j’admire tellement.

.

Romero a fait taire Neymar en finale de la Copa America

« Il est très humble et c’est vraiment ce qui me reste le plus.

« En tant que footballeur, nous connaissons ses talents, mais c’est aussi un gars formidable. »

Romero se retrouve dans ce club exclusif, aux côtés d’Angel Di Maria et Paulo Dybala, de joueurs assez chanceux pour jouer à la fois avec Messi et Cristiano Ronaldo.

En tant que défenseur, cependant, l’Argentin a probablement le plus appris de deux autres grands du jeu: les vétérans italiens Bonucci et Chiellini.

Alors que Romero n’a jamais joué de match de championnat pour la Juve, prêté à Gênes puis à l’Atalanta, il a profité au maximum de son bref passage avec la Vieille Dame.

« C’est vrai que je ne me suis entraîné qu’avec la Juventus et ensuite je jouais avec l’Atalanta », poursuit-il.

« Mais pendant que j’étais là-bas à la Juve, j’ai eu l’occasion de rencontrer de si grands champions comme Bonucci et Chiellini.

.

Romero s’est entraîné avec la Juve, bien que pour une courte période

.

Les géants de la Serie A ont deux des meilleurs défenseurs du monde

« Un vrai point de référence pour un défenseur central comme moi, en particulier Chiellini était quelqu’un avec qui j’ai beaucoup parlé et je l’ai toujours admiré comme étant l’un des meilleurs défenseurs du monde et l’ayant été depuis si longtemps. .

« Alors, bien sûr, j’ai tellement appris de lui et j’ai eu l’opportunité de parler avec lui et de choisir son cerveau sur la façon dont il voit le football. »

Romero retrouvera l’un de ses anciens coéquipiers de la Juventus lorsque Tottenham accueillera Manchester United dans le nord de Londres ce samedi – en direct sur talkSPORT.

Et le défenseur des Spurs pourrait bien avoir la piste intérieure sur Ronaldo…

« C’est l’un des meilleurs joueurs au monde et c’est formidable d’avoir cette opportunité de jouer contre des joueurs comme ça », a déclaré Romero.

« J’ai également eu la chance de jouer à ses côtés à l’entraînement à la Juve et de parler avec lui. C’est aussi un gars formidable et c’est juste quelqu’un que j’admire autant en tant que footballeur.

.

Qui sortira vainqueur ce dimanche ? Découvrez-le en direct sur talkSPORT

«Je suis quelqu’un qui veut toujours jouer contre les meilleures équipes avec les meilleurs joueurs.

« Nous sommes là pour affronter les meilleurs. J’espère juste que le week-end tout se passera bien pour nous.

Un personnage à la voix douce en dehors du terrain, mais un concurrent féroce dessus : attendez-vous à ce que le respect diplomatique soit mis de côté samedi.

Vous pouvez écouter en direct et en exclusivité les commentaires talkSPORT de Tottenham vs Manchester Untited à partir de 17h30 le samedi 30 octobre.