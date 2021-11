Le nouveau gerrymander extrême de Caroline du Nord aux élections législatives, a expliqué

La semaine dernière, alors que le monde politique était fasciné par la Virginie, quelque chose de plus conséquent s’est produit dans l’État juste au sud de celui-ci: la maison d’État contrôlée par les républicains de Caroline du Nord a adopté de nouvelles cartes politiques basées sur le recensement de 2020 qui donnent au GOP une longueur d’avance dans élections au Congrès.

Dans un État divisé presque également entre républicains et démocrates – Trump l’a remporté en 2020 avec 49,9% des voix – la nouvelle carte des districts pour les élections législatives donnerait probablement au GOP au moins 10 sièges sur 14 (71%). La loi de la Caroline du Nord ne permet pas au gouverneur démocrate Roy Cooper d’opposer son veto aux cartes, ce qui signifie qu’elles seront utilisées en 2022 à moins que les tribunaux n’interviennent.

Le Princeton Gerrymandering Project, un groupe universitaire qui classe les cartes politiques sur la base d’un ensemble de mesures mathématiques d’équité, a attribué à la carte de Caroline du Nord un «F» pour un parti pris partisan extrême, ce qui en fait l’une des pires propositions du pays. Deux analyses distinctes, d’un professeur de l’Université Duke et du Campaign Legal Center, ont également révélé que la carte était inhabituellement inclinée dans la direction du GOP.

« Il y a dix ans, la législature de Caroline du Nord a dessiné une carte du Congrès extrêmement gerrymandered. Il était tellement gerrymandered qu’ils ont reçu l’ordre de le redessiner. Deux fois », explique Will Adler, expert en gerrymandering au groupe de réflexion Center for Democracy and Technology. « Cette carte semble être au moins aussi extrême que celles dessinées lors du dernier cycle. »

Reste à savoir si les cartes récemment adoptées par la Caroline du Nord survivront à un examen juridique – le groupe militant Common Cause a déjà déposé une plainte pour les arrêter. Mais les défis de la carte sont confrontés à une montée ardue: une décision de la Cour suprême de 2019 a défavorisé les protections fédérales anti-gerrymandering, permettant aux républicains de Caroline du Nord de s’en tirer plus facilement en déformant les cartes.

Ces dernières années, la majorité législative républicaine de Caroline du Nord a été à la pointe de l’activité antidémocratique – allant plus loin que les autres législatures et même pionnière de nouvelles tactiques pour consolider leur emprise sur le pouvoir qui ont été reprises par les républicains ailleurs. Ce qui se passe là-bas est un indicateur avancé de la direction que prend notre système politique.

C’est pourquoi il ne s’agit pas seulement d’une maison d’État hyperpartisane. Alors que les États du pays tracent de nouvelles lignes à la suite du recensement, les gouvernements contrôlés par un seul parti ont une occasion unique de se donner une énorme longueur d’avance. Alors que certaines législatures contrôlées par les démocrates comme l’Illinois abusent de ce pouvoir, les républicains sont à la fois mieux équipés et se sont montrés plus disposés à tracer des lignes antidémocratiques qui leur favorisent.

Le redécoupage impitoyable du GOP fait partie d’un modèle encore plus grand de sabotage de la démocratie au niveau de l’État. Gerrymandering est un outil que le GOP utilise, avec les projets de loi sur la suppression des électeurs et les prises de pouvoir institutionnelles, pour faire pencher le terrain de jeu électoral de leur côté.

Étant donné le rôle clé que jouent les États dans l’établissement des règles des élections nationales, cela représente une menace existentielle pour notre système politique. Si la démocratie américaine meurt, elle mourra dans les États.

Pourquoi les nouvelles cartes de Caroline du Nord sont si injustes

Pour obtenir une bonne base de référence pour ce qui s’est passé en Caroline du Nord, il est utile de commencer par les résultats des élections législatives de 2020. À l’aide d’une carte établie conformément aux décisions de justice contre la carte gerrymandered utilisée en 2018, les républicains ont tout de même remporté huit des 13 sièges à la Chambre, bien que les candidats démocrates aient reçu un peu plus de voix dans l’ensemble.

Ce résultat, comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous, reflète les différences de lieu de résidence des électeurs démocrates et républicains. Étant donné que les démocrates sont concentrés dans et autour de villes comme Charlotte et Greensboro, tandis que les républicains sont plus dispersés dans tout l’État, des cartes encore plus neutres peuvent donner un certain avantage au GOP.

Tim Ryan Williams/Vox

Mais maintenant, regardez comment une élection tout aussi serrée se déroulerait selon la carte proposée pour 2022, qui a un siège de plus grâce à la croissance démographique de la Caroline du Nord.

Au lieu de remporter huit sièges, les républicains en remportent environ 10 – un degré d’avantage qui ne s’explique pas seulement par le regroupement des démocrates dans les villes.

Tim Ryan Williams/Vox

La nouvelle carte reflète les deux caractéristiques de tout gerrymander, appelées « emballage » et « craquage ». Les Gerrymanders travaillent en concentrant un grand nombre d’électeurs du parti adverse dans une poignée de districts (« packing »), tout en répartissant le reste de leurs partisans dans des districts où ils sont systématiquement en infériorité numérique (« cracking »).

Les lignes de la nouvelle carte sont tracées de manière étrange afin d’emballer et de casser les électeurs démocrates. Les démocrates à Charlotte, par exemple, sont entassés dans un très petit district où ils sont plus nombreux que les républicains par une marge d’environ 3 à 1. En revanche, Greensboro et ses environs sont craquelés de manière à créer plusieurs quartiers différents avec de confortables majorités républicaines.

Une façon de mesurer le degré d’injustice est d’examiner ce que les experts en gerrymandering appellent la « réactivité » : la mesure dans laquelle le résultat des élections change en fonction de l’évolution des votes. Le mathématicien duc Jonathan Mattingly a analysé les nouvelles cartes pour tester leur réactivité, en examinant le nombre de sièges que chaque parti obtiendrait en utilisant les totaux des votes populaires à l’échelle de l’État lors des élections précédentes (par exemple, la victoire des démocrates au Sénat américain en 2008, la victoire du GOP au poste de gouverneur en 2012 ).

Le graphique suivant montre ses résultats. Les blocs orange montrent la fréquence des différents résultats de la Chambre sous diverses cartes hypothétiques, les pics représentant les résultats de vote les plus courants. Les points jaunes montrent le résultat en utilisant la carte que les républicains viennent de passer.

Dans les cartes hypothétiques, les démocrates s’en sortent généralement mieux car ils commencent à gagner des majorités de plus en plus grandes – illustrées par les pics oranges se déplaçant vers la droite. Mais pour les points jaunes de la carte 2022, ce n’est pas le cas : les républicains continuent de conserver un avantage de 10-4 même lorsque les démocrates remportent de solides majorités dans tout l’État.

Un modèle montrant les résultats attendus si les élections passées dans tout l’État étaient des courses à la Chambre sur la nouvelle carte de la Caroline du Nord. Les cercles sur les histogrammes montrent que dans tous les électorats, sauf les plus à gauche, les démocrates ne gagneraient probablement qu’environ 4 sièges à la Chambre sur 14. Jonathan Mattingly/Duke University

Il faudrait une explosion absolue, plus de 7 points de pourcentage du vote populaire à l’échelle de l’État, pour que les démocrates obtiennent même la moitié de la délégation du Congrès de l’État.

Le Princeton Gerrymandering Project a fait un exercice similaire, exécutant plus d’un million de simulations de différentes cartes possibles. Dans la grande majorité de ces cartes, les démocrates comptent en moyenne six ou sept sièges aux élections législatives, soit la moitié ou un peu moins que le total. Selon la nouvelle carte dessinée par les républicains, les démocrates en moyenne seulement quatre.

La taille de cet avantage du GOP dans la nouvelle carte, la cohérence de ses victoires avec différents totaux de votes et les lignes des districts eux-mêmes sont toutes des preuves très solides d’un gerrymander partisan extrême.

« Tous les politologues arrivent en quelque sorte à la même conclusion : cela ne semble pas dû au hasard. Cela semble planifié », a déclaré Adam Podowitz-Thomas, stratège juridique principal de l’équipe de Princeton.

La Caroline du Nord et la menace au niveau de l’État pour la démocratie

Le gerrymander de Caroline du Nord, à lui seul, ne garantit pas que les républicains contrôlent le Congrès. Sur le net, il est probable que deux ou trois sièges de la Chambre soient transférés dans la colonne du GOP en 2022 – un bel avantage, surtout compte tenu de la division actuelle du Congrès, mais pas insurmontable.

Le problème est que, dans tout le pays et au cours des dernières années, les républicains ont été systématiquement plus disposés et capables de redessiner les lignes en leur faveur que les démocrates. Une analyse des trois dernières élections, menée au cours de l’été par l’Associated Press, a révélé que le gerrymandering a donné aux républicains « un plus grand avantage politique dans plus d’États que l’un ou l’autre des partis au cours des 50 dernières années ».

Cet avantage du GOP est susceptible d’augmenter dans le cycle de redécoupage actuel. Lors des élections de 2020, les républicains ont balayé les principales courses aux États dans les États où les législatures contrôlent le redécoupage – la Caroline du Nord, évidemment, mais aussi la Floride, le Texas et la Géorgie. Les quatre sont des États plus grands, donc beaucoup de sièges sont en jeu. Ils sont également tous assez compétitifs, ce qui signifie qu’il y a plus de démocrates à emporter dans l’oubli politique qu’il n’y en a dans un État rouge comme l’Alabama.

Certaines législatures d’États démocrates semblent disposées à jouer le même jeu en 2021. Les nouvelles cartes de l’Oregon et de l’Illinois semblent être fortement biaisées en faveur des démocrates; La carte de New York, bien qu’elle ne soit pas encore publiée, peut paraître assez inclinée vers la gauche.

Mais dans l’histoire récente, les États contrôlés par les démocrates ont été moins susceptibles de se livrer à un gerrymandering extrême que leurs pairs républicains. Et même si les démocrates voulaient changer totalement cela en 2021, ils ne le pourraient pas : le parti n’a tout simplement pas assez de pouvoir dans suffisamment d’États. Certains des grands États contrôlés par les démocrates, comme la Californie et la Virginie, ont délégué le redécoupage des circonscriptions à des commissions indépendantes.

L’asymétrie dans le gerrymandering témoigne d’une différence plus profonde entre les parties. Les républicains sont plus disposés à réécrire les règles du jeu politique en leur faveur que les démocrates – à saper les fondements du système démocratique afin de consolider leur emprise sur le pouvoir.

En ce sens, le gerrymandering de Caroline du Nord est moins un acte ponctuel antidémocratique qu’une partie d’un modèle plus large de comportement antidémocratique.

Vous avez des lois de subversion électorale, comme le SB 202 de Géorgie, qui donnent aux républicains des États le pouvoir de prendre le contrôle de la procédure de dépouillement des votes dans les comtés. Vous avez des efforts post-2020 pour remplacer les responsables de l’administration électorale qui ont bloqué les efforts de Trump pour voler les élections, comme Brad Raffensperger de Géorgie ou Aaron Van Langevelde du Michigan.

Vous avez des prises de pouvoir, comme dans des États comme la Caroline du Nord en 2016 et le Wisconsin en 2018, où les législatures républicaines dépouillent les gouverneurs démocrates nouvellement élus de leur autorité. Vous avez un certain nombre de lois visant à supprimer la participation dans les communautés à tendance démocrate, allant des exigences strictes d’identification des électeurs aux purges des listes électorales en passant par les restrictions sur les bulletins de vote postal.

Sous tout cela se trouve la délégitimation du pouvoir démocratique par le Parti républicain et l’adhésion aux mensonges de Trump sur la fraude électorale.

Dans un document de travail de 2021, Jake Grumbach de l’Université de Washington a tenté de mesurer quantitativement la santé de la démocratie dans les 50 États – et de déterminer ce qui était en corrélation avec ses déclins dans certains endroits. Il a constaté que le contrôle républicain sur le gouvernement de l’État – et uniquement le contrôle républicain – est fortement corrélé avec des ralentissements importants et mesurables de la démocratie.

« Les résultats suggèrent un rôle minimal pour tous les facteurs, à l’exception du contrôle républicain du gouvernement de l’État, qui réduit considérablement la performance démocratique des États », écrit-il.

La Caroline du Nord est l’un des exemples clés de l’article de Grumbach : son score de démocratie commence à plonger en 2011, la dernière fois que les républicains avaient le contrôle du processus de redécoupage. Les cartes qu’ils ont créées à cette époque ont été annulées par les tribunaux; il y a déjà une affaire en cours concernant les nouvelles cartes.

Mais rien ne garantit que le résultat sera le même. Dans l’affaire Rucho v. Common Cause de 2019, la Cour suprême a statué que la justice fédérale n’avait pas le pouvoir de bloquer les gerrymanders partisans injustes. Rucho fait partie d’une série d’affaires récentes de la Cour suprême qui éviscèrent la protection des droits de vote, ce qui a permis aux législatures des États de s’en tirer beaucoup plus facilement avec des gerrymanders extrêmes. De même, les républicains du Congrès, sous l’emprise de Trump, sont devenus plus disposés à s’engager dans des pratiques antidémocratiques, culminant avec les événements du 6 janvier.

Ce tournant républicain à large spectre contre la démocratie ne signifie pas que le système politique américain est voué à l’échec. Mais ce qui s’est passé en Caroline du Nord la semaine dernière devrait nous rappeler que nous sommes au milieu d’une crise politique continue – la radicalisation autoritaire de l’un de nos deux principaux partis.