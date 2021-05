Le nouveau Google Chromecast baisse de prix: cette offre le laisse à 58,99 euros avec la livraison gratuite | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que la plupart des téléviseurs commercialisés soient déjà équipés d’une SmartTV intégrée, il est probable qu’avec le temps, ils deviendront obsolètes, ce qui empêchera de nombreuses applications d’être compatibles et nécessitera l’achat d’un appareil externe tel qu’un Chromecast avec Google TV.

Et l’année dernière, Google a lancé le nouveau Chromecast offrant une résolution allant jusqu’à 4K avec HDR, et ouvrant un nouveau monde de divertissement à la disposition des utilisateurs, et maintenant vous pouvez également profiter de ce nouveau lancement grâce à une réduction significative.

Et c’est que le nouveau Chromecast avec Google TV ne coûte que 58,99 euros chez MediaMarkt, dans une offre exceptionnelle à l’occasion de son anniversaire, et dans laquelle vous allez économiser environ 11 € par rapport à son prix précédemment marqué.

Le nouveau Chromecast 2020 comprend Google TV, un système qui nous permet d’avoir des applications dans l’appareil et qui est contrôlé avec la télécommande, contrairement au Chromecast que nous avions jusqu’à présent. Il prend en charge la résolution 4K à 60 ips, est certifié HDR et Dolby Vision.

Le nouveau Chromecast avec Google TV à 58,99 € dans MediaMarkt a un 15% de réduction, et vous pouvez choisir de le récupérer dans votre magasin Mediamarkt préféré ou d’attendre qu’il vous soit envoyé gratuitement par courrier express pour le recevoir dans les deux à trois prochains jours.

Grâce à ce nouveau Chromecast avec Google TV, lancé l’année dernière, vous pouvez rendre votre téléviseur beaucoup plus intelligent et profiter des différentes offres de divertissement résolution jusqu’à 4K avec HDRtant que votre téléviseur est compatible.

Comme nous l’avons souligné dans notre analyse du Google Chromecast 2020, il offre une interface utilisateur vraiment fluide et utile, et nous avons une télécommande, incluse en standard totalement gratuite, afin que vous puissiez vous déplacer parfaitement dans chacun des menus et sélectionner le films de vos abonnements actifs.

La rénovation tant attendue de l’un des meilleurs appareils pour transformer n’importe quel téléviseur en SmartTV fait désormais l’objet d’une offre temporaire dont vous devriez profiter.

