Le nouveau Google Store à New York est-il important ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Google a un nouveau magasin physique à New York. Bien que Google ait expérimenté les pop-up stores dans le passé, il appelle ce nouvel établissement son « premier » magasin, nommé Google Store NYC. Le magasin est situé au premier étage du siège social de la société à New York sur la 9e Avenue. Il a officiellement ouvert ses portes le 17 juin.

Avant l’ouverture, Google a déclaré que le nouveau magasin serait une “extension naturelle de notre engagement envers New York et offrirait aux clients une interaction pratique avec notre gamme d’appareils et de services”. Cela inclut sa liste de téléphones Pixel et de Pixelbooks, ainsi que ses produits Nest et Fitbit.

D’après des images du Google Store (consultez notre propre visite photographique ici), il y a beaucoup de lumière vive et beaucoup de tons de bois chauds sur les meubles. Il existe des stations où les gens peuvent essayer les produits Google, tels que les écrans ou les thermostats Nest, ainsi que goûter à des jeux Stadia dans une pièce dédiée.

Tout est très… familier.

Si vous pensez que le nouveau Google Store NYC ressemble étrangement à certains Apple Store, vous ne seriez pas trop loin. Les Apple Stores sont connus pour leur lumière vive et leurs tables en bois avec de nombreux équipements disponibles pour des expériences pratiques. Les Apple Stores sont également connus pour leurs « génies » qui aident les gens à résoudre les problèmes avec leurs iPhones, iPads et Macs. Le Google Store disposera également d’experts produits pour aider les propriétaires d’appareils Google avec leur équipement. Les Apple Store organisent régulièrement des événements destinés à enseigner ou à aider les clients avec les applications et les fonctionnalités de leur appareil. La boutique de Google accueillera également de tels événements, tels que l’heure du conte, des concerts YouTube et des leçons Pixel.

Et l’emplacement n’est pas un hasard. Certes, le Google Store est situé dans le bâtiment du siège de Google, mais l’adresse se trouve à un pâté de maisons d’un grand Apple Store, ainsi qu’en face des sites touristiques populaires de Chelsea Market et de High Line. Il n’est qu’à quelques pâtés de maisons du centre d’expérience Samsung 837.

Quel est l’objectif de Google avec ce magasin ? Cela ne peut pas être pour augmenter les ventes de Pixel.

En parlant de cela, Samsung a sa propre place pour les expériences, bien qu’il soit fermé pour le moment en raison de la pandémie. Le centre Samsung 837 est plus un espace événementiel qu’une vitrine de produits, bien que les produits soient toujours à portée de main pour jouer avec.

Alors, quel est l’objectif de Google avec ce magasin ? Cela ne peut pas être pour augmenter les ventes de Pixel. Aux États-Unis, les consommateurs sont les plus susceptibles d’acheter un téléphone Pixel dans un magasin d’opérateurs, où l’essentiel des ventes de téléphones sont encore effectués. Cela signifie que Google ne s’attend pas à ce que les consommateurs fassent la queue devant sa porte pour le Pixel 6. (Bien qu’ils le fassent peut-être.) On peut en dire autant des équipements tels que Nest Wi-Fi ou d’autres produits de mise en réseau, qui être vendu par Best Buy.

L’ensemble de l’exercice est un jeu de sensibilisation non pas nécessairement à la marque Google, mais à ce que ses produits peuvent faire ensemble. La société a déclaré que son objectif était d’aider les clients “à voir comment les meilleurs logiciels et services de Google prennent vie lorsqu’ils les utilisent”.

Le kicker est que les produits de Google ne fonctionnent pas toujours aussi bien ensemble. En fait, on a parfois l’impression qu’ils ont été conçus dans un silo. Attardons-nous un instant sur l’idée de continuité. Dans l’écosystème Apple, iOS, iPadOS, watchOS, macOS et tvOS fonctionnent tous bien ensemble. Les utilisateurs peuvent passer de l’iPhone à l’iPad à Mac en toute transparence. Il n’en va pas de même pour l’écosystème de Google. Les téléphones et tablettes Android ne font presque rien de manière transparente, et aucun ne parle vraiment aux Chromebooks, à part peut-être la capacité du téléphone Pixel à fournir automatiquement une connexion sans fil à l’ordinateur portable et le partage de fichiers de base avec Nearby Share. Qu’est-ce que Google va présenter dans son magasin, exactement ?

Avis: La vision singulière d’Apple pour l’avenir devrait être un signal d’alarme pour Google

Google Assistant et Nest sont probablement le meilleur pari pour l’entreprise. L’intégration de l’assistant dans certains produits Nest apporte la puissance des requêtes vocales dans toutes les pièces de la maison. Mais même cela peut entraîner des problèmes. J’ai plusieurs appareils Google Assistant dans ma maison et plus d’un d’entre eux s’améliore chaque fois que je dis “Hey, Google”. Imaginez dire cela dans un magasin rempli d’appareils équipés de Google Assistant.

Google vendra-t-il certains produits sur le Google Store NYC ? Sûr. Ces ventes vont-elles faire bouger les choses sur les différentes entreprises de matériel informatique de Google ? Non. Google dit qu’il s’agit d’aider les clients à relier les points entre Pixel, Nest et d’autres produits d’une manière que Google considère comme significative. J’espère juste que les gens ne se perdront pas le long du chemin brisé qui ne parvient parfois pas à connecter les appareils de Google les uns aux autres.