Le nouveau GPU pour ordinateur portable RTX 2050 de Nvidia pourrait potentiellement alimenter des ordinateurs portables plus abordables

Les prochains GPU pour ordinateurs portables RTX 2050 de Nvidia ne sonnent pas du tout «nouveaux», étant donné que la société a déjà publié les GPU RTX 3050 et 3050 Ti pour ordinateurs portables plus tôt cette année (via VideoCardz). Mais il est clair que Nvidia n’est pas encore prêt à retirer ses GPU de la série 20 – Nvidia dit que le RTX 2050 sera disponible sur les ordinateurs portables à partir du printemps 2022.

Le RTX 2050 est basé sur l’architecture Ampere GA107, pas sur Turing

Le RTX 2050 n’est pas seulement un vieux matériel ramené d’entre les morts. Contrairement aux autres puces de la série 20, la RTX 2050 est basée sur l’architecture Ampere GA107, et non sur Turing. Ampere est la même architecture que celle sur laquelle la RTX 3050 (et toutes les autres cartes de la série 30) est alimentée, et son emballage dans une carte de la série 20 pourrait potentiellement offrir certaines des mêmes améliorations de lancer de rayons à un prix inférieur. Le RTX 2050 est livré avec les mêmes 2 048 cœurs CUDA et 4 Go de mémoire GDDR6 que le RTX 3050. Cependant, il offre un bus mémoire 64 bits par rapport au 128 bits du RTX 3050, ce qui peut entraîner une légère baisse des performances.

Bien qu’il soit possible que Nvidia publie un GPU qui n’appartient pas à la dernière et la plus grande série 30 en raison de la pénurie actuelle de puces, cette décision peut également être un moyen de fournir un terrain d’entente entre le RTX 3050 et le RTX 1650. Nvidia pourrait vouloir un GPU de milieu de gamme qui offre une amélioration des performances par rapport au RTX 1650, mais qui reste plus abordable par rapport aux appareils équipés du RTX 3050.

En plus du RTX 2050, Nvidia a également annoncé les puces d’ordinateur portable d’entrée de gamme MX550 et MX570, mais la société n’a pas fourni beaucoup de détails sur leurs spécifications. Nvidia mentionne vaguement «plus de cœurs CUDA» et «des vitesses de mémoire plus rapides» sans aucun chiffre solide pour le sauvegarder pour l’instant. Tout cela survient environ deux semaines après que Nvidia a publié une nouvelle version du RTX 2060 – qui a été lancée à l’origine en 2019 – qui offre une mise à niveau de 12 Go de RAM vidéo par rapport aux 6 Go de VRAM fournis avec le modèle standard.