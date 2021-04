Le nouveau groupe motopropulseur Honda est beaucoup plus puissant

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a salué le travail hors saison accompli chez Honda, affirmant que leur nouveau groupe motopropulseur est «beaucoup plus puissant».

Le constructeur japonais fournit Red Bull et AlphaTauri, les deux équipes semblant fortes lors du Grand Prix de Bahreïn qui ouvre la saison le week-end dernier.

Honda a pris la décision de quitter la Formule 1 à la fin de la saison 2021 au milieu de l’année dernière, mais semble avoir tout mis en œuvre pour repartir en beauté et les premiers signes sont très prometteurs.

En réfléchissant au travail qu’ils avaient fait pour améliorer le moteur, Tost a déclaré qu’il était désormais «très proche de Mercedes».

«Je dois dire que Honda a fait un travail fantastique à Sakura, car ce nouveau groupe motopropulseur est beaucoup plus puissant et plus maniable que par le passé», a-t-il déclaré.

«Je pense que Honda est vraiment très, très proche de Mercedes. Et je ne peux que dire merci aux ingénieurs japonais, car ils ont fait un travail fantastique.

AlphaTauri a semblé très prometteur tout au long du week-end du Grand Prix de Bahreïn et, sauf quelques erreurs mineures, aurait pu remporter beaucoup plus qu’une neuvième place et deux points au championnat du monde.

La recrue Yuki Tsunoda n’était pas satisfaite de sa performance en qualifications, mais est passée de la 13e place sur la grille à la 9e place, tandis que Pierre Gasly n’a pas réussi à marquer de points après s’être qualifié 5e en raison d’un contact dans le premier tour.

«Nous nous sommes améliorés dans tous les aspects», a ajouté Tost.

«Mais nous ne devons pas non plus oublier nos concurrents. Si vous regardez McLaren, ils ont le groupe motopropulseur Mercedes, ils sont très puissants.

«Pour moi, actuellement, Red Bull, Mercedes sont au même niveau, peut-être que Red Bull est encore plus rapide. Puis je vois venir McLaren. Et nous voyons alors ce qui se passe avec Ferrari. Mais nous sommes proches de Ferrari et du reste.

«C’est une question de centièmes de seconde. Nous nous sommes améliorés mais les autres se sont également améliorés. La question est maintenant de savoir qui a fait un meilleur travail? Et je peux répondre à cela à la fin de la saison.