Si la National Recreation and Parks Association (NRPA) réussit, les parcs nationaux américains regorgeront bientôt de « réveil ». La principale organisation à but non lucratif des parcs américains a publié un guide sur la façon de parler en termes éveillés – un véritable « Wokeness for Dummies » – comprenant des conseils comme ne plus utiliser le terme « Américains » pour décrire les Américains et s’assurer que le terme « blanc » est en minuscule tandis que » Noir” est en majuscule.

Réveillez-vous et n’appelez pas les gens « Américains », déclare le principal groupe de parcs du pays. Le même groupe s’est vanté en janvier d’avoir discuté avec l’administration Biden de l’annulation des décisions de Trump. Lisez tout à ce sujet dans mon dernier pour @realDailyWire ! https://t.co/KaqYPj1QWd – Mairead Elordi (@JohnsonHildy) 19 octobre 2021

Avant de creuser dans le guide, le premier paragraphe de la page d’accueil de la National Recreation And Park Association (NRPA) vous dit tout ce que vous devez savoir sur les priorités de ces personnes :

La National Recreation and Park Association (NRPA) est la principale organisation à but non lucratif dédiée à la construction de communautés fortes, saines et résilientes grâce à la puissance des parcs et des loisirs. La NRPA fait avancer cette vision en investissant et en défendant le travail des professionnels des parcs et des loisirs en tant que catalyseur de changement positif au service de l’équité, de la préparation au changement climatique, de la santé et du bien-être en général.

Comme le rapporte le Daily Wire, le nouveau Guide d’équité linguistique pour les professionnels des parcs et des loisirs « inclut des instructions méticuleuses sur les mots acceptables ou inacceptables pour parler de race, d’âge, de sexe, d’orientation sexuelle et de capacité ».

Le guide commence exactement comme vous pouvez vous y attendre :

Les mots que nous utilisons sont importants – le langage a le pouvoir d’élever aussi bien que de marginaliser. À partir du moment où nous commençons à apprendre à communiquer, nous assimilons inconsciemment les biais implicites de notre langage. Il se peut que nous ne réalisions pas que certains mots, et la façon dont nous les utilisons, peuvent nuire aux autres. Avec autant de façons de transmettre une seule pensée, trouver le « bon » mot peut être difficile.

Si vous vous demandez ce que tout cela a à voir avec les parcs nationaux, vous êtes loin d’être seul.

Avec l’évolution constante de la langue, des préférences personnelles et des contextes changeants, le mot « juste » existe rarement. Cependant, comprendre quels mots peuvent être plus appropriés que d’autres dans certaines situations peut renforcer nos valeurs de diversité, d’équité et d’inclusion tout en invitant d’autres personnes dans notre travail. Plus important encore, lorsque nous faisons des choix de mots réfléchis, nous pouvons participer à la création d’un environnement plus inclusif.

La plupart de ce qui précède est une connerie de merde – comme dans l’avertissement « N’appelez pas les Américains, les Américains ».

Voici plusieurs exemples de choses à faire et à ne pas faire au réveil du guide, résumés par le Daily Wire :

« Soyez prudent avec ce mot », dit le guide de la NRPA à propos d’appeler les gens « Américains ». « Lorsque nous parlons de parcs et de loisirs au service des communautés, nous parlons généralement de la façon dont ils servent tout le monde, qu’ils soient ou non citoyens américains », dit le guide, conseillant aux gens « d’éviter d’utiliser le terme » Américains « de manière générique pour un groupe » et utiliser « résidents » ou « membres » d’une communauté comme une « approche plus inclusive ». Le guide indique également que le terme « blanc » doit être en minuscule, mais « noir » peut être en majuscule et est « une reconnaissance de la façon dont la langue évolue au fil du temps ». « Le terme reflète une identité et une culture partagées plutôt qu’un descripteur de couleur de peau », dit le guide à propos du terme en majuscule « Noir ». Parce que le terme « extraterrestre » est offensant lorsqu’il est utilisé pour désigner des personnes, il ne devrait pas être utilisé même en référence à des plantes, conseille le guide.

Tu vois ce que je veux dire?

Même les termes « minorité » et « personne de couleur » ne sont plus acceptables, selon la NRPA. OK, je suis confus, les huards de gauche ne nous ont-ils pas dit qu’il fallait dire « gens de couleur » pour désigner… euh… gens de couleur ?

Et la religion alors ?

Selon le guide, cela peut être « un facteur important pour l’identité et la culture de quelqu’un » et encourage les professionnels des parcs à « reconnaître les traditions religieuses et culturelles autres que celles qui dominent généralement le paysage médiatique américain (généralement les fêtes chrétiennes) ».

Pourquoi je suis choqué. C’est bien de reconnaître les traditions religieuses et culturelles (vous savez, comme Noël et Pâques et tout). Oh – attendez – autre que les traditions religieuses et culturelles chrétiennes. Ma faute.

Voici l’une de mes « leçons » préférées du guide (c’est moi qui souligne) :

Alors que la plupart des gens associent la suprématie blanche à des groupes extrémistes comme le Ku Klux Klan et les néo-nazis, la suprématie blanche est toujours présente dans nos hypothèses institutionnelles et culturelles qui attribuent valeur, moralité, bonté et humanité au groupe blanc tout en projetant des personnes et des communautés. de couleur comme sans valeur (sic — vaut moins), immoral, mauvais, inhumain et « indigne ».

Le guide stupide continue avec plus de la même folie.

Incidemment, l’Equity Language Guide a raison d’observer que les mots sont importants, mais pas pour la ou les raisons suggérées par la NRPA. Alors que oui, les mots peuvent être utilisés pour blesser les autres (souvent ceux que nous aimons), la nouvelle gauche radicale militarise délibérément les mots – uniquement pour diviser les Américains contre les Américains.

En parlant de ce dernier, nous exhortant même à ne pas appeler nos compatriotes américains, américains.