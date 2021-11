Le nouveau gyroïde Animal Crossing est essentiellement un bang, disent les stoners

Et maintenant, pour finir ma collection. *touche le gyroïde du bang* Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

La mise à jour substantielle d’Animal Crossing: New Horizons a apporté non seulement une multitude de nouveaux contenus, mais également de vieux objets préférés que les fans attendaient. Cela inclut les gyroïdes, ces petits accessoires décoratifs mignons et inhabituels vus pour la dernière fois dans le Pocket Camp de 2017. Oui, ils ont fait un retour, et un sous-ensemble de la base de joueurs du jeu s’est rallié à la collecte de toutes ces choses adorables.

Les gyroïdes sont des meubles qui, eh bien, tournent et jouent de la musique délicieuse. Depuis qu’ils sont apparus en tant que PNJ dans le passé, certains fans suggèrent qu’ils sont réellement sensibles. Il existe une gamme complète de 36 gyroïdes uniques, de ceux qui ressemblent à des animaux à d’autres qui ressemblent à des pots à biscuits. Ils sont séduisants ! Mais ils ont aussi une histoire un peu morbide comme les haniwa, sculptures d’argile japonaises utilisées dans les rituels et enterrées avec les morts comme cadeau d’adieu pendant la période Kofun (IIIe au VIe siècles après JC). Alors, bien sûr, les gyroïdes sont charmants, mais ils sont aussi effrayants.

Lire la suite: Les 18 choses que vous devriez faire dans Animal Crossing: la grande mise à jour de New Horizons

Obtenir un gyroïde vous rappelle également l’histoire macabre du haniwa. Brewster, qui a également été ajouté dans la mise à jour, vous donne un fragment de gyroïde et vous demande de le planter et de l’arroser pour s’assurer qu’il se développe pleinement. C’est ainsi que vous les obtenez, en enterrant de petits morceaux d’argile que vous trouvez sur différentes îles et en les nourrissant jusqu’à ce qu’ils lèvent un jour plus tard.

Cela n’a pas empêché la communauté ACNH d’embrasser les gyroïdes étrangement mignons. En particulier, les weedheads de New Horizons semblent aimer ces choses, en particulier celle connue sous le nom de Whistloid.

G/O Media peut toucher une commission

13 $ de rabais

Nouveau Pokémon Snap – Nintendo Switch

La délicieuse suite que nous n’aurions jamais pensé voir

20 ans plus tard, nous avons enfin plus de contenu à explorer et 171 Pokémon de plus à prendre en photo pendant qu’ils dansent et mangent des pommes.

Je veux dire, il suffit de le regarder. Avec sa section centrale arrondie, son bec supérieur long et incurvé et ses bras qui pourraient facilement être utilisés comme bol et tige inférieure, il n’est pas étonnant que les fumeurs de pot voient cela comme le bang évident de tout le groupe. En fait, la communauté du jeu l’a surnommé le « bong gyroïde ».

Parce qu’ils sont des meubles, les gyroïdes peuvent être placés sur n’importe quelle surface : sur un bureau, dans une bibliothèque, sur une étagère, etc. Cela a incité la communauté à traiter ces bangs gyroïdes comme des objets de collection, dans le but de les sécuriser tous pour une session de fumée épique sur l’île. L’utilisateur de Twitter @mayahorizons a déclaré à Kotaku via Twitter DM qu’elle prévoyait d’organiser le « chill out » le Black Friday et a encouragé « tous les stoners » à célébrer la journée en organisant leur propre tokefest avec des amis.

Lire la suite: Le patch 2.0 d’Animal Crossing ajoute une caméra à la première personne qui donne un nouveau look à tout le jeu

Cependant, les stoners transformeront n’importe quoi en un récipient pour fumer. Si c’est possible, c’est fumable, ainsi va le mantra 420. (J’invente ça, mais ça sonne juste.) C’est le dernier exemple de fusion de jeux et d’herbe de la meilleure façon.