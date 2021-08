Le nouveau hackathon Solana commence avec jusqu’à 5 millions de dollars de récompenses » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Solana Labs, l’organisation qui gère la blockchain Solana, a lancé aujourd’hui son dernier hackathon d’écosystème axé sur Web3, DeFi, Gaming et NFT.

Ignition est le quatrième hackathon Solana, après le succès de son hackathon Solana Season plus tôt cet été, qui comptait 13 000 inscriptions au total, plus de 350 soumissions de projets et plus de 50 projets qui ont avancé sur Solana et levé un financement immédiat.

Microsoft, Jump Trading, Standard Chartered, Forte et Metaplex rejoignent Solana Capital en tant que sponsors de catégorie pour le hackathon, offrant un pool de jusqu’à 5 millions de dollars en prix et financement de démarrage.

En plus des sponsors de la catégorie, les sociétés de l’écosystème Solana Serum, Mango, Pyth network, Raydium, Solend, Stardust et Wormhole network offrent chacune un prix de 30 000 $ pour la meilleure intégration de projet, avec un prix de 5 000 $ également offert par Chainlink.

Hackathon

L’allumage se déroulera du 31 août au 8 octobre. Le Grand Champion gagnera 75 000 $ en USDC, ainsi que des laissez-passer pour Breakpoint, la première conférence annuelle de Solana, où ils présenteront leur projet.

Les juges et les conférenciers comprendront Jeremy Allaire, Amy Wu, Ali Yayha, 0xMaki, Matthew Graham, et plus encore.

La source:

solana.com/allumage