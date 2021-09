Le nouveau haut-parleur Symfonisk de Sonos et Ikea se déguise en lampe de table à 140 $

En 2019, Sonos et Ikea ont sorti leur première enceinte Wi-Fi qui faisait également office de lampe de table. Deux ans plus tard, et peut-être avec quelques leçons apprises, les entreprises sont de retour avec le haut-parleur de lampe de table Symfonisk de deuxième génération.

Le haut-parleur de lampe Symfonisk rafraîchi a une conception et un matériel améliorés pour une meilleure esthétique et une meilleure qualité sonore. Le haut-parleur Wi-Fi a été mis à jour avec une nouvelle architecture acoustique qui utilise un “guide d’ondes personnalisé” pour produire un son de haute qualité.

Ikea et Sonos ont également proposé une variété d’options d’abat-jour avec le nouveau Symfonisk, en tenant compte de certaines leçons de la génération précédente. Stjepan Begic, responsable produit chez IKEA of Sweden, a déclaré :

Depuis le lancement de la première enceinte lampe de table SYMFONISK, nous avons beaucoup appris sur comment et où elles sont utilisées. Par exemple, beaucoup de gens utilisent le haut-parleur de la lampe sur une table de chevet, ce qui nous a amenés à créer un nouveau pied de lampe légèrement plus petit. Nous proposons désormais aux clients davantage de choix en matière de design, ce qui rend le haut-parleur de la lampe mieux adapté à leur maison individuelle. En intégrant un haut-parleur dans une lampe de table, nous pouvons économiser de l’espace, réduire l’encombrement et créer une atmosphère à la fois lumineuse et sonore.

Vous pouvez personnaliser la base de la lampe avec quelques abat-jour, mais vous ne pouvez pas les acheter en une seule unité. Au lieu de cela, le haut-parleur Symfonisk est vendu séparément de l’abat-jour, qui est disponible en blanc ou en noir. Les abat-jours sont également disponibles en textile ou en verre, avec des variantes noires ou blanches.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La nouvelle lampe prend également en charge les ampoules E26/E27, elle devrait donc fonctionner avec diverses ampoules. Il est principalement conçu pour être un haut-parleur autonome, mais vous pouvez le coupler avec certains des meilleurs haut-parleurs Sonos et d’autres haut-parleurs Symfonisk tels que le haut-parleur Wi-Fi à cadre photo à 199 $.

Le nouveau haut-parleur de lampe sera disponible chez Ikea aux États-Unis et sur certains marchés européens à partir du 12 octobre. La base de la lampe à elle seule coûte 140 $, tandis que l’abat-jour en textile est au prix de 29 $ et l’abat-jour en verre à 39 $ (via The Verge).

Batterie maximale

L’iPhone 13 Pro Max ressemble à son prédécesseur, mais il possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes sous le capot. Il y a un nouvel appareil photo qui prend des photos et des vidéos exceptionnelles, l’écran monte enfin à 120 Hz et la batterie dure plus d’une journée. C’est évidemment le meilleur iPhone de tous les temps, mais l’iPhone 13 Pro Max a également la particularité d’être l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter aujourd’hui.

À l’extérieur

Illuminez la nuit avec les meilleures guirlandes lumineuses à LED d’extérieur

Que vous souhaitiez organiser des fêtes toute la nuit dans la cour arrière, éclairer votre terrasse ou vous assurer que votre maison est pratique pour les chauffeurs-livreurs à trouver la nuit, investir dans de bonnes lumières devient vital. Bien qu’il existe de nombreuses excellentes options, accrocher un ensemble robuste de guirlandes lumineuses à LED d’extérieur peut faire toute la différence. Voici quelques-uns de nos favoris pour illuminer votre…