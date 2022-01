Le nouveau Home Hub de Samsung est le tableau de bord pour la maison intelligente que nous demandions

Samsung a présenté son premier contrôleur de maison intelligente autonome SmartThings au CES 2022. Le Samsung Home Hub est conçu pour être un lieu central permettant à un ménage de contrôler et de surveiller sa maison intelligente sans avoir à acheter un réfrigérateur intelligent à 4 000 $.

Bien qu’il y ait peu de détails précieux sur ce nouvel appareil, à part qu’il ne vient pas encore aux États-Unis et qu’il sera lancé en Corée au cours du premier semestre 2022, d’après la seule photo que nous avons, il a l’air bien. Honnêtement, cela ressemble au contrôleur de maison intelligente que nous souhaitons Apple, Amazon ou Google.

La transition du contrôle par smartphone de la maison intelligente à la commande vocale ne s’est pas faite sans heurts. Il est souvent plus facile d’appuyer sur un écran pour allumer les lumières ou verrouiller la porte arrière que d’élever la voix, et une interface simple et facilement accessible pour ce faire est quelque chose dont la maison intelligente a toujours besoin.

Si nous allons entraîner des membres de nos ménages dans la maison intelligente, il doit être plus facile pour eux de la contrôler

Les écrans intelligents de Google et d’Amazon n’ont en grande partie pas réussi à fournir un tableau de bord utilisable pour ce type de contrôle, nécessitant plutôt plusieurs balayages et appuis pour accéder à ce dont vous avez besoin. Ces écrans essaient également d’être multitâches à la maison, en partie calendrier, en partie radio, en partie TV, en partie appareil domestique intelligent, échouant en partie à bien faire la plupart de ce qu’ils tentent.

Par exemple, le nouvel Echo Show 15 d’Amazon, que je pensais être la solution que je cherchais pour contrôler ma maison intelligente, depuis que j’ai démonté l’iPad Mini vieillissant que j’avais installé dans mon mur. (Son écran a finalement rendu l’âme – il s’avère qu’être branché en permanence et assis verticalement sur mon mur pendant quatre ans n’était pas bon pour lui.)

Malheureusement, le logiciel du Show 15 ne tient pas la promesse du matériel et même s’il a l’air fantastique, son interface de contrôleur de maison intelligente limitée signifie qu’il ne fonctionnera tout simplement pas pour ma maison.

Ce que moi, et beaucoup comme moi, voulons, c’est un tableau de bord dédié à la maison intelligente, quelque chose qui a des raccourcis pour contrôler les appareils, déclencher des scènes et afficher les flux de caméras en direct. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour les Echo Shows et les Google Nest Hubs qui font une partie de ce qu’ils sont censés faire très bien. Mais une interface dédiée à la maison intelligente montée sur un mur ou installée sur un comptoir est ce qui est nécessaire.

Il existe quelques tentatives pour résoudre ce problème – le panneau de commande Brilliant à écran tactile qui remplace vos interrupteurs d’éclairage existants est une solution innovante qui tire parti du câblage existant d’une maison. Mais installer ce système dans chaque pièce vous coûtera un joli centime et l’écran est beaucoup plus petit qu’une tablette, ce qui le rend moins intuitif pour tous les utilisateurs.

Le réfrigérateur Samsung Family Hub est doté d’une tablette intégrée qui agit comme un contrôleur de maison intelligente.

Ce que j’aime dans le Home Hub de Samsung jusqu’à présent, c’est sa taille, son orientation et sa portabilité potentielle. Un écran vertical est en fait plus utile pour le contrôle de la maison intelligente qu’un écran horizontal, car vous pouvez ainsi insérer plus d’icônes sur l’écran et idéalement avoir un accès rapide à plus de commandes. Le support du Samsung Home Hub semble pouvoir également tenir l’écran horizontalement si vous le préférez, et tout semble assez facile à ramasser et à déplacer dans une autre pièce si nécessaire.

J’ai utilisé le réfrigérateur intelligent Samsung Family Hub et l’interface Home Hub est similaire. Il ressemble également en grande partie à une version agrandie de l’application pour smartphone SmartThings de Samsung. Il y a un écran d’accueil Favoris avec vos appareils préférés dessus et des raccourcis vers des écrans pour accéder à des services tels que SmartThings Cooking, une page Appareils, une page Vie où vous trouverez les services connectés de Samsung – tels que Cuisine, Entretien des vêtements, Énergie, Animaux, et Air, et une page Automations, plus un onglet Plus intrigant.

Ce n’est pas le tableau de bord de la maison intelligente de mes rêves, mais c’est un pas dans la bonne direction : un appareil dédié pour contrôler les nombreux aspects de votre maison intelligente qui n’essaie pas de faire des tours de fête inutiles mais vous offre, à vous et à votre foyer, un façon d’allumer et d’éteindre la maison.

Les écrans intelligents de Google et d’Amazon n’ont pas réussi à fournir une interface de maison intelligente utilisable

En parlant des services connectés de Samsung, le SmartThings Energy Service, qui surveille la consommation d’énergie de tous les appareils connectés compatibles et vous recommande des moyens d’économiser de l’énergie en fonction des modes d’utilisation, est en train d’être étendu pour inclure davantage de produits et services. Samsung a également annoncé plus tôt cette année des partenariats permettant de surveiller en temps réel la consommation d’énergie de toute la maison dans l’application SmartThings. Ce type d’intégration devrait permettre aux propriétaires de mettre en place des automatisations en fonction des coûts énergétiques ou des événements de réponse à la demande.

Lors de son discours d’ouverture au CES, Samsung a également annoncé qu’il était un membre fondateur de la nouvelle Home Connectivity Alliance (HCA). Fondée en septembre 2021, l’objectif principal de la HCA est de créer une « interopérabilité cloud à cloud entre les marques », selon son site Web. Le communiqué de presse de Samsung a déclaré que l’Alliance contribuera à « s’assurer que le fait d’avoir des appareils de plusieurs marques ne vous oblige pas à compromettre votre expérience de maison intelligente ».

Samsung fait également partie de Matter, une nouvelle norme de maison intelligente avec des objectifs similaires. La manière dont cette initiative s’intégrera à Matter n’est pas claire à ce stade. La matière est un protocole local, avec des appareils communiquant principalement sur un réseau local tout en permettant un accès IP pour se connecter à Internet. Cette nouvelle alliance semble se concentrer sur l’extension de la connectivité entre les services basés sur le cloud. C’est quelque chose que Samsung poursuit de manière plus agressive depuis qu’il a commencé à faire passer sa plate-forme SmartThings d’un hub de maison intelligente basé sur du matériel à un service basé sur un logiciel.