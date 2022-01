Le nouveau Home Hub de Samsung veut être le contrôleur ultime pour la maison intelligente

La présence de Samsung au CES ne s’est pas terminée avec le lancement du très attendu Galaxy S21 FE. Mardi, la société est montée sur scène pour annoncer ses derniers efforts dans l’espace de la maison intelligente et SmartThings, l’écosystème connecté de Samsung. Alors que la société a annoncé de nombreux produits pour la maison intelligente, tels que les appareils ménagers sur mesure, elle a également dévoilé un nouvel écran Home Hub pour contrôler et surveiller les appareils.

À première vue, le Home Hub de Samsung n’est qu’une tablette avec une station d’accueil, mais c’est vraiment beaucoup moins que cela, et cela semble être le but.

Home Hub est un écran dédié qui facilite l’accès et l’utilisation de toutes les commandes de votre maison intelligente. L’interface est identique à l’application SmartThings de Samsung, avec des onglets pour accéder aux appareils, à l’automatisation, aux favoris et aux différents services SmartThings.

Samsung était assez silencieux sur les détails du Home Hub, mais dit qu’il « s’intègre aux appareils connectés à l’IA pour simplifier la gestion de la maison ». Il semble que Samsung se concentre sur le contrôle de la maison intelligente, en omettant les fonctionnalités de divertissement superflues que vous trouverez sur certains des meilleurs écrans intelligents comme l’Amazon Echo Show 15.

Malheureusement, le Home Hub ne sera disponible qu’en Corée dans le courant de cette année, sans aucun plan connu pour le lancer à l’échelle mondiale pour le moment.

Cependant, Samsung prend également des mesures pour étendre sa technologie SmartThings Hub en l’intégrant davantage dans ses appareils. Cela permettra aux téléviseurs, écrans et même aux réfrigérateurs Samsung d’agir comme des hubs SmartThings pour connecter et contrôler d’autres appareils dans votre maison. Ces capacités viendront à certains produits Samsung tout au long de cette année.

De plus, Samsung a annoncé qu’il était membre fondateur de la Home Connectivity Alliance (HCA), qui vise à faire fonctionner les appareils ménagers intelligents de manière transparente, quel que soit leur fabricant. Cela ressemble beaucoup à l’initiative Matter, à laquelle Samsung fait également partie, donc cette décision semble un peu redondante. Pour l’instant, nous devrons attendre et voir comment cette initiative s’associera à Matter lorsque la norme sera lancée plus tard cette année.

