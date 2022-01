Le nouveau hot-dog des Rockets a l’air absolument dégoûtant

Nous avons vu beaucoup d’aliments étranges aller et venir des arènes sportives. Cônes de poulet et de gaufres, chiens churro, sandwichs au poulet beignet. Tous des choix extrêmement étranges mais aussi quelque peu raisonnables.

Genre, pourriez-vous me vendre un sandwich au poulet donut ? Absolument. Qui n’aime pas le poulet et les gaufres ? Et aussi des variantes chargées de frites, de tater tots et de rondelles d’oignon ? Ces choses sont sauvages mais bien.

Ce qui est sauvage et pas du tout bien, c’est la toute nouvelle combinaison malade et tordue d’un hot-dog des Houston Rockets.

Vendredi, l’équipe a présenté son nouveau chien avec du bacon, du macaroni au fromage et… des boucles de fruits. Oui, vous tous. FRUIT. BOUCLES. Vous avez bien lu.

Regardez cette monstruosité absolue.

Fam. Qui a eu cette idée ? Qui était la personne qui a décidé « vous savez quoi ? Laisse-moi aller un peu trop loin ? »

C’était parfaitement bien d’être juste un chien macaroni au fromage avec du bacon sur le dessus. C’est très bien. Cela pourrait conduire à de futurs problèmes cardiaques, mais cela aurait certainement au moins eu bon goût.

Mais ça? C’est le carburant du cauchemar. C’est ce que vous imaginez que vous alimenteriez l’arène si Saweetie était le chef cuisinier. Cela ressemble à une nuit absolument horrible devant vous.

Internet a été totalement bouleversé par cela.

Même les potes de Velveeta Cheese et d’Oscar Meyer étaient confus.

C’est comme ça que tu sais que c’est mauvais. Il n’est pas trop tard, Rockets. Vous pouvez toujours supprimer le tweet et le retirer de votre menu. Allez-y et faites-le.