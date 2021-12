Le nouveau hub USB-C d’HYPER pour MacBook est lancé à 50 % de réduction

Mettre à jour: La campagne est maintenant en ligne !

Le fabricant d’accessoires basé dans la Silicon Valley, HYPER, lance aujourd’hui une version mise à jour de son hub HyperDrive USB-C phare pour MacBook Pro (devrait être en ligne d’une minute à l’autre maintenant) connu sous le nom d’HyperDrive DUO PRO. Ce hub en aluminium fraisé et ajusté – une mise à jour de ce que HYPER appelle « le hub USB-C le plus financé au monde » jamais – apporte la conception riche en fonctionnalités et axée sur les détails de la marque aux derniers MacBook 14 et 16 pouces d’Apple Avantages tout en conservant la compatibilité avec tous les autres MacBook sortis à partir de 2016. L’original a levé plus de 3,1 millions de dollars au cours de sa campagne de financement participatif, et HYPER lance aujourd’hui HyperDrive DUO PRO sur Indiegogo avec un solide 50% baisse de prix pour les premiers contributeurs. Parallèlement à un bilan sans faille avec des lancements de produits financés par le crowdfunding, la société devrait commencer à expédier son nouveau hub USB-C pour MacBook Pro à partir du mois prochain. Rendez-vous ci-dessous pour voir de plus près le nouveau HyperDrive DUO PRO.

Concentrateur HyperDrive DUO PRO USB-C pour MacBook Pro

HYPER est dans le jeu depuis 13 ans et fait depuis longtemps partie de nos favoris pour le faire. L’HyperDrive DUO d’origine est un plaisir à utiliser, et la version mise à jour n’est essentiellement qu’une prise plus riche en fonctionnalités qui apporte plusieurs options de connectivité que votre MacBook ne propose pas, ainsi qu’une conception magnétique sécurisée, des options de charge polyvalentes, une prise en charge pour les personnes qui aiment pour emballer leurs ordinateurs portables Apple dans un étui, et la compatibilité avec une large gamme d’appareils, y compris tous les MacBooks à partir de 2016, iPad, PC, Chromebooks et Android (une sorte de dongle flexible est inclus pour les machines qui ne peuvent pas utiliser ses doubles connecteurs USB-C ajustés comme les MacBooks).

Connectivité HyperDrive DUO PRO

Tout d’abord, jetons un coup d’œil aux ports du nouveau hub HYPER USB-C pour MacBook. Prise en charge complète de l’affichage 4K 60 Hz – ce qui signifie que votre configuration peut prendre en charge deux affichages à l’aide du concentrateur et de la prise intégrée – Gigabit Ethernet rapide, un lecteur de carte SD intégré, Thunderbolt 4 passthrough avec 100 W Power Delivery, et plus sont présents et pris en compte ici, le tout sans bloquer le nouveau port d’alimentation MagSafe 3:

HDMI 4K 60 Hz avec prise en charge HDR (HDCP1.4/2.2) Gigabit EthernetRJ45 : prise en charge 10/100/1000 Mbps USB-A à 5 Gbps USB-C à 5 Gbps USB-C/Thunderbolt 4 Passthrough compatible 40 Gbps/100 W Power Delivery PD PortMicroSD à 104 Mo/s 3,5 mm Audio Combo Jack



De plus une poignée magnétique et plus encore…

Le hub HyperDrive DUO PRO pour MacBook Pro utilise une paire de prises USB-C pour s’enclencher directement sur le côté de votre machine tandis qu’une sorte de poignée magnétique le maintient fermement en place tout en – et mettant vraisemblablement encore moins de pression sur la configuration dans cas de coups et de chocs accidentels. Cependant, vous pouvez également retirer la poignée supplémentaire permettant aux doubles connecteurs USB-C légèrement étendus d’atteindre votre machine même lorsqu’elle est gainée dans (la plupart de) vos étuis préférés.

Le nouveau hub USB-C en aluminium usiné pour MacBook Pro est disponible en gris sidéral ou en argent pour s’adapter à votre machine et sortira à 99,99 $. Mais les premiers contributeurs sur Indiegogo peuvent en marquer un maintenant à 50% de réduction ou $49.99 avec une livraison gratuite « prévu pour démarrer » en janvier 2022.

Concentrateur HyperDrive DUO PRO USB-C pour MacBook Pro 50% de réduction

Plus des dernières versions de HYPER :

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !