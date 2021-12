Le nouveau jailbreak PlayStation 4 est une grosse affaire, peut aussi fonctionner sur PS5

Image : Sony / Kotaku / Se_vector (Shutterstock)

Le 13 décembre 2021 pourrait entrer dans l’histoire comme le jour où la PlayStation 4 a finalement été grande ouverte, alors qu’un trio de pirates de console renommés vient de publier un nouvel exploit de noyau prêt à l’emploi pour la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro qui fonctionne sur la version 9.00 et antérieure du micrologiciel. En d’autres termes, exécuter des applications homebrew et des copies non autorisées de jeux est devenu possible pour un nombre très important de propriétaires de PS4.

Le jailbreak, surnommé « pOOBs4 », est attribué aux hackers / développeurs de la scène PlayStation SpecterDev, ChendoChap et Znullptr, avec des remerciements à Sleirsgoevy pour leur exploit de navigateur webkit et (le célèbre dieu du piratage PlayStation) TheFloW pour avoir découvert le bogue du système de fichiers cet exploit pour fonctionner. Le jailbreak nécessite un accès réseau et une clé USB avec un fichier spécial dessus. Après son exécution, la console est libre de recevoir une charge utile d’un PC, tel que le micrologiciel personnalisé du projet Mira ou l’activateur de homebrew GoldHEN.

La première idée de quelque chose est arrivée lorsque SpecterDev, un hacker/développeur de scènes PlayStation, a tweeté une vidéo montrant un micrologiciel personnalisé fonctionnant sur une version 9.0 du micrologiciel PlayStation 4.

Znullptr a pris la parole quelques heures plus tard, tweetant que l’exploit était réel et que, de plus, l’exploit du noyau utilisé par le jailbreak devrait également fonctionner sur la PS5. Cependant, une version PS5 n’a pas encore été créée, en partie parce que le développeur principal n’a pas encore de PS5. Reliable.

SpecterDev a poursuivi ce matin en publiant officiellement le jailbreak pOOBs4, avec des liens vers son GitHub officiel. Oui, c’était bien réel.

pOOBs4 n’est pas la première fois que les pirates informatiques ont la possibilité d’exécuter du code arbitraire sur la PlayStation 4, mais c’est certainement le plus notable, car les exploits antérieurs obligeaient les exploiteurs potentiels à conserver leurs systèmes sur des versions de firmware plus anciennes que la plupart des gens avaient déjà abandonnées. En conséquence, seul un petit sous-ensemble de consoles PlayStation 4 était exploitable à un moment donné, et les utilisateurs ne pouvaient pas jouer à des jeux plus récents nécessitant des versions de firmware ultérieures pour fonctionner.

En revanche, le firmware de la version 9.00 désormais exploitable de Sony vient de sortir le 15 septembre, et la version ultérieure (et non exploitable) 9.03 le 1er décembre. En effet, tous les propriétaires de PS4 qui n’ont pas mis à jour leurs systèmes au cours des deux dernières semaines sont maintenant capables de jailbreaker leurs systèmes, d’installer un micrologiciel personnalisé et, enfin, d’installer et d’exécuter ce qu’ils veulent par la suite. Cette oie a l’air cuite. Et c’est avant de considérer la note de Znullptr selon laquelle l’exploit du noyau s’applique également potentiellement à la PS5. Mieux vaut y mettre une épingle.

Aucune console ne reste inpiratable pour toujours, et la PlayStation 4 a eu une assez longue exécution. Et bien qu’il semble que cette séquence soit en grande partie terminée, aujourd’hui peut également marquer le début d’une nouvelle ère de développement homebrew facile d’accès sur la console bon marché et relativement puissante de Sony.