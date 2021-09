le nouveau jeton augmente de 500% Crypto nouveaux médias

Mini Cardano (MADA) a bondi de 500% après son lancement hier

Mini Cardano (MADA) est un nouveau jeton qui a été répertorié sur CoinMarketCap hier. Le jeton a bondi de 500% pour atteindre un nouveau sommet aujourd’hui, après que son frère aîné officieux Cardano ait atteint de nouveaux sommets supérieurs à 3 $. Le jeton est actuellement le plus gros gagnant du marché, selon le classement de CoinMarketCap.

Si vous souhaitez acheter Mini Cardano aujourd’hui, lisez la suite pour découvrir le meilleur endroit pour acheter MADA.

Comment et où acheter Mini Cardano au Royaume-Uni et ailleurs

Vous pouvez acheter Mini Cardano auprès de plusieurs courtiers et bourses de crypto-monnaie différents. Le choix entre les plates-formes peut parfois être déroutant, nous avons donc sélectionné deux des meilleurs services pour essayer de faciliter votre décision.

Évitez les plateformes non réglementées telles que les bourses décentralisées (DEX) et les courtiers sans licence, car elles ne sont pas couvertes par la surveillance des autorités financières.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.



Achetez MADA avec eToro aujourd’hui

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.



Achetez MADA avec Binance aujourd’hui

Qu’est-ce que le Mini Cardano ?

Mini Cardano est le dernier jeton “bébé”, suivant les traces de pièces comme Baby BNB et Baby ETH. Les détenteurs de récompenses Mini Cardano, prétendant envoyer des récompenses BNB et ADA dans les portefeuilles des détenteurs toutes les 60 minutes. Si ces affirmations sont vraies, l’achat de MADA pourrait être un moyen facile de devenir le bénéficiaire d’un flux constant de revenus passifs, libellés en deux des pièces les plus précieuses du marché.

Dois-je acheter MADA aujourd’hui ?

Mini Cardano a un grand potentiel en tant qu’investissement à court terme. La pièce a pris de la valeur depuis qu’elle a été cotée sur CoinMarketCap, sa hausse de 500% coïncidant également avec l’ascension fulgurante de Cardano (ADA) à un niveau record de plus de 3 $. Le prix actuel pourrait être fortement réduit, avec un potentiel de gains supplémentaires au cours des semaines à venir avec un rallye prolongé pour ADA. La pièce pourrait également valoir un investissement pour ceux qui souhaitent des revenus passifs libellés en crypto. Les réclamations des récompenses BNB et ADA méritent certainement une enquête plus approfondie et pourraient faire de MADA un investissement intéressant pour ceux qui recherchent une telle fonctionnalité.

Lien source