Le nouveau jeu de BioShock Creator a subi de nombreux redémarrages et modifications, selon un rapport

De nouveaux détails sont apparus concernant le nouveau jeu du créateur de BioShock, Ken Levine, qu’il crée pour Take-Two, et le projet semble rencontrer des problèmes. 15 développeurs actuels et anciens du studio Ghost Story Games de Levine ont déclaré à Bloomberg que le projet avait subi des redémarrages et des changements de direction depuis le début des travaux en 2014.

Les développeurs qui ont parlé au site ont déclaré que Levine « a du mal à communiquer sa vision et s’aliène ou intimide les subordonnés qui le défient ou ne répondent pas à ses attentes ».

Lecture en cours : Legos narratifs avec Ken Levine – GDC 2014

Les développeurs ont plaisanté sur la participation à une « Kenception », qui entrerait dans les rêves de Levine et lui donnerait des idées qu’il pense avoir lui-même conçues, comme le fait Leonardo DiCaprio dans le film de Christopher Nolan Inception.

Le rapport indique que Levine bénéficie d’une bonne autonomie compte tenu du succès de ses jeux passés, mais certains travailleurs ont déclaré que le niveau de liberté dont Levine dispose n’est en fait pas bon pour le projet.

Le développeur Mike Snight a déclaré à Bloomberg que « Ken est une personne pour qui il est très difficile de travailler ». Snight a ajouté: « Je pense qu’il a beaucoup essayé de changer, et il excelle vraiment mieux dans cette entreprise qu’Irrational car c’est un groupe de personnes plus petit. »

Snight et la moitié de l’équipe d’origine qui composait Ghost Story ont quitté l’entreprise, selon le rapport. Quel que soit le nouveau jeu, un employé a déclaré qu’il progressait mieux mais qu’il pourrait ne pas sortir avant 2024.

En ce qui concerne le nouveau jeu de Ghost Story, le rapport indique que la première idée de la société était un jeu de tir de science-fiction semblable à BioShock sur une station spatiale. Sa sortie était prévue à l’automne 2017, selon le rapport, mais cela ne s’est jamais produit.

Levine aurait conclu un accord spécial selon lequel il relèverait directement de la direction de Take-Two au lieu de 2K Games, l’éditeur de la série BioShock. Levine aurait dit au personnel que le budget de Ghost Story n’est rien de plus qu’une « erreur d’arrondi » pour Take-Two, ce qui peut expliquer pourquoi la société a eu autant de temps sans sortir un produit.

Ni Levine ni Take-Two n’ont commenté l’histoire – GameSpot a suivi les deux pour tenter d’obtenir plus de détails. Allez sur Bloomberg pour lire l’histoire complète.

Quant à la série BioShock, le nouveau studio de 2K, Cloud Chamber, développe la prochaine entrée de la série – et il pourrait s’agir d’un titre en monde ouvert. La série BioShock est en sommeil depuis quelques années maintenant, avec la dernière version principale, BioShock Infinite, à venir en 2013.

Avant cela, les offres d’emploi de Cloud Chamber suggéraient que le nouveau BioShock présenterait un « monde nouveau et fantastique », suggérant qu’il ne reviendrait pas à Rapture ou à Columbia.