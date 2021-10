Le nouveau jeu de combat Warner Bros. verra Gandlaf battre Batman

Selon les rapports, Warner Bros. rassemble à nouveau ses mondes – cette fois pour un jeu de combat de style Super Smash Bros. La rumeur a commencé sur Reddit et a depuis été confirmée par Jeff Grubb de GamesBeat, qui a ses mitaines sales partout.

La seule chose que Grubb a démystifiée était l’affirmation selon laquelle le jeu était en cours de développement par NetherRealm, le studio le plus célèbre pour la série Mortal Kombat. Il semble que le reste du rapport soit exact au moment de la rédaction.

Selon le leaker, le jeu s’appelle Multiverse, et il voit des personnages de partout Warner Bros.’ Les bibliothèques IP se battent les unes contre les autres.

Voici une liste des personnages qui sont apparemment présentés, probablement avec d’autres à venir lorsque nous aurons l’annonce officielle :

Shaggy (Scooby-Doo) Gandalf (Le Seigneur des Anneaux) Tom & Jerry Batman Fred Flinstone Mad Max Johnny Bravo

ILS ONT FAIT ULTRA INSTINCT SHAGGY CANON ?! pic.twitter.com/5cU9hHy8Q8 – Elliot Duby (@elliotduby) 31 août 2021

Multiverse serait né d’un mème où Shaggy prend sa forme « Ultra Instinct », se transformant en un combattant de style anime avec une aura enflammée. Bien que cela semble absurde, le mème est apparu dans le titre d’ouverture de Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, un film d’animation de l’éditeur (merci, VGC).

Ce ne serait pas non plus la première fois que Warner Bros expérimente le mélange de ses mondes. Lego Dimensions a été construit autour de ce concept et a vu Batman entrer dans les mondes de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. Ailleurs, il y a Space Jam: A New Legacy, qui se déroule à l’intérieur d’un serveur Warner Bros où ses personnages existent et s’entremêlent.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

