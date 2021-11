Le nouveau jeu de football de Konami eFootball continue d’être un fiasco

Une capture d’écran réelle de la bande-annonce officielle. Capture d’écran : eFootball チャンネル

Les choses ne vont pas bien pour l’eFootball et ne cessent d’empirer. Le dépotoir de nouvelles du vendredi de Konami ne peut pas enterrer à quel point les choses vont mal. En ce moment, c’est un fiasco complet.

Il semble que cela ait été un désastre complet dès le départ, à partir du moment où Konami a abandonné le nom PES en faveur de l’eFootball. Le changement de marque, cependant, a été le moindre des problèmes. Comme Kotaku l’a signalé précédemment, le jeu de buggy a eu le déshonneur d’être le jeu le plus détesté sur Steam. Konami s’est excusé, mais le clusterfuck continue.

Konami a fait ses preuves dans la création d’excellents jeux de football et essaie de réparer l’eFootball. Il semble que beaucoup de choses doivent être réparées. À la mi-octobre, la société a annoncé qu’une mise à jour, la version 0.9.1, était prévue pour début novembre. La mise à jour a été abandonnée aujourd’hui, mais Konami a également reconnu plus de bugs et de problèmes pour chaque plate-forme.

Les problèmes incluent les graphismes des spectateurs qui semblent « étranges » pendant les séquences de mi-temps et d’après-match, et de rares cas de joueurs commettant des fautes « même s’il n’y a pas eu de collision ». Sur les versions Xbox et Windows, il y avait aussi des messages d’erreur pour les manettes qui étaient en fait correctement connectées. La solution temporaire de Konami pour cela est de s’assurer que le contrôleur est connecté et de redémarrer le jeu.

« Nous travaillons actuellement d’arrache-pied sur les moyens de résoudre ou d’améliorer tous les problèmes connus », a écrit Konami dans l’annonce officielle. La société a souligné qu’elle continuerait à corriger les bugs sur chaque plate-forme et à mettre à jour le jeu en conséquence.

La grande nouvelle, cependant, est que Konami retarde la mise à jour majeure de la v1.0.0, qui était initialement prévue pour le 11 novembre. Au lieu de cela, elle sera publiée au printemps 2022. La mise à jour était censée inclure un nouveau mode permettant aux gens de jouer avec. une équipe originale, ainsi que l’ajout d’eFootball 2022 sur iOS et Android. La raison invoquée pour les retards est que cette équipe a besoin de plus de temps pour apporter des améliorations.

« Malheureusement, nous avons conclu qu’il fallait plus de temps pour livrer le produit dans la qualité qui répondra aux attentes de nos utilisateurs et avons décidé de reporter la livraison », a écrit Konami. « De plus, nous avons décidé d’annuler la précommande de [the] Pack de joueur Premium eFootball™ 2022, qui comprend des éléments qui ne peuvent être utilisés dans le jeu qu’après la mise à jour.

Konami annule non seulement toutes les précommandes du Premium Player Pack, mais procède également à des remboursements automatiques. L’éditeur a reconnu qu’un certain temps pourrait être nécessaire pour effectuer les remboursements, qui seront effectués conformément à la politique de chaque plate-forme. (Aucune action n’est requise de la part du joueur.) De plus, Konami envisage de réintroduire le Premium Player Pack 2022 à une date ultérieure après avoir examiné tout le contenu.

« Nous nous excusons sincèrement pour le désagrément que cela cause à nos utilisateurs et autres parties prenantes qui attendaient ce titre avec impatience. »

Lancer de gros jeux est difficile, mais cela a été inhabituellement mauvais. Pourquoi ne pas rebaptiser le jeu PES 2022 lors de la sortie de la mise à jour v1.0.0 au printemps prochain ? Les gens ont retrouvé des souvenirs de PES et certainement moins d’eFootball.