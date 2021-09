Le nouveau jeu de Yoko Taro est un RPG de stratégie d’épées et de sorcellerie avec des cartes

Dans une tournure étonnamment étrange lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, Kirby est maintenant dans le monde de NieR Automata (en quelque sorte) et le développeur de NieR Automata Yoko Taro fait… un jeu de cartes ?

Oui, ce nouveau jeu Yoko-Tarot s’appelle Voice of Cards : The Isle Dragon Roars, et Square Enix le taquine depuis un moment. Enfin, nous savons ce que c’est… sauf que nous ne le savons pas non plus.

C’est parce que c’est un tout nouveau type de jeu de stratégie, qui se joue avec des cartes et sur des cartes, donnant au joueur des choix sur ce qu’il doit faire ensuite, ainsi que des batailles de cartes au tour par tour et une sorte d’exploration du monde ouvert. système. En bref, c’est un jeu qui combine des parties de Reigns, des parties de Gwent, des parties de Final Fantasy et certains des mélanges secrets d’épices de Yoko Taro. De plus, l’art est MAGNIFIQUE :



Qui que ce soit, nous l’aimons déjà

Yoko Taro a fait une déclaration sur le blog PlayStation à propos de l’annonce, mais, eh bien, ne vous attendez pas à ce que cela fasse la lumière sur le jeu lui-même :

Bonjour. Je suis Yoko Taro, la productrice de Voice of Cards. C’est un mensonge. Directeur de création est mon vrai titre de poste. Le travail d’un directeur créatif consiste à demander aux membres plus jeunes de créer plein de choses différentes, puis de dire des choses comme « c’est plutôt bien, n’est-ce pas ? », tout en étant assis sur un canapé moelleux, mais récemment, je n’ai pas vraiment avoir la chance de s’asseoir sur ce canapé. Tout est à cause de ce travail. Le travail est détestable, le travail est détestable, le travail est détestable !!

Le fait que je sois dans cette situation est entièrement la faute de Kimihiko Fujisaka, qui crée les illustrations de ce jeu. Non, faire des choses comme parler des membres de l’équipe de développement est tellement une blague à l’intérieur, ce que je déteste vraiment, mais je ne peux pas partir sans partager cette histoire, alors s’il vous plaît, écoutez-moi. Il y a quelques étés, j’ai visité la maison de Fujisaka-san, qui vit à l’étranger. Le lieu? Hawaii. Appartement chic et haut de gamme, piscine magnifique, nature incroyable… un manoir digne d’être habité par quelqu’un qui a réussi dans la vie. Non, je plaisante généralement tout le temps quand j’écris ça, mais c’est vrai. Je suis tres sérieux. Le train de vie d’une célébrité, de quoi éblouir le regard.

Fujisaka-san et moi avons travaillé ensemble sur un projet appelé Drakengard. Nous étions censés être des âmes sœurs aspirant aux mêmes rêves… et pourtant, pourquoi ? Où est-ce que la disparité entre nous est devenue si grande? J’ai grincé des dents de frustration, à tel point que j’ai fini par avoir deux aphtes en conséquence.

Six mois après avoir laissé ma santé bucco-dentaire en ruine, j’ai reçu un e-mail de Fujisaka-san à l’improviste. Ce qui était écrit là-bas était… oh, maintenant que j’y pense, je viens de me rappeler que Square Enix, qui sort ce jeu, m’a dit : « Veuillez fournir un commentaire en 500-600 caractères environ. Il semble qu’une fois de plus, j’ai trop travaillé. S’il vous plaît, permettez-moi de raconter le reste de cette histoire à une occasion différente, ailleurs. Jusqu’à ce que nous nous revoyions.

Euh… merci, Taro-san.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars sortira le 28 octobre, avec une démo gratuite disponible aujourd’hui.