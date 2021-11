Le nouveau jeu et la nouvelle montre Zelda cachent un petit secret sympa

Image : La vie de Nintendo

Aujourd’hui voit le lancement du dernier système Game & Watch de Nintendo – oui, nous ne pouvons toujours pas croire que nous disons cela en 2021 non plus – alors que le nouveau Game & Watch: The Legend of Zelda arrive sur les étagères des magasins. C’est un petit appareil sympa avec de nombreuses fonctionnalités, mais il y a un petit secret que Nintendo nous a caché jusqu’à son lancement.

Bien que votre attention soit sans aucun doute engloutie par l’écran couleur du système et les jeux Zelda inclus à l’arrivée de votre appareil, assurez-vous de sortir la console de son boîtier et de la retourner lorsque vous en avez l’occasion. Au dos, et dans les bonnes conditions d’éclairage, vous devriez pouvoir voir un symbole Triforce brillant, partagé par le lecteur de Nintendo Life @Ferdsigner :

pic.twitter.com/bc9IHtLbcY— Fernando (@Ferdsigner) 12 novembre 2021

Voici un examen plus approfondi :

Image : @Ferdsigner

Maintenant, vous devrez nous pardonner d’avoir complètement manqué cela dans notre revue Zelda Game & Watch – comme nous l’avons mentionné, vous devrez être dans une pièce relativement sombre et augmenter la luminosité de l’unité pour le repérer. C’est quand même un petit ajout sympa, non ?

Mettez-vous la main sur le nouveau Zelda Game & Watch aujourd’hui ? En avez-vous déjà un au moment où nous parlons? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.