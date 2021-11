Le nouveau jeu Mass Effect obtient un teaser le jour N7

Dans le cadre des festivités du N7 Day de BioWare, le développeur a publié une œuvre d’art teaser pour le prochain jeu Mass Effect. L’œuvre d’art saisissante montre un cratère massif sur un monde extraterrestre et contient apparemment une série d’indices sur son intrigue et ses personnages.

Un navire est au premier plan – pas le Normandy mais un nouveau avec les lettres SFX imprimées dessus – et ce qui semble être plusieurs personnages se tiennent à proximité. Ils semblent être un Krogan, a. Turian et un Asari. L’art du teaser suggère également fortement que les Geth prendront en compte l’histoire dans une certaine mesure. Les coéquipiers semblent marcher vers les restes d’un Geth.

« Merci à tous d’être les meilleurs fans du monde ! » BioWare a déclaré dans son tweet où il a révélé la nouvelle illustration.

On sait très peu de choses sur le nouveau jeu Mass Effect, il est donc très excitant de voir cet art teaser. Les fans auront sûrement des théories et plus sur les secrets qu’il pourrait détenir dans les temps à venir.

Le nouveau jeu Mass Effect sera le premier de la série principale depuis Mass Effect: Andromeda en 2017. EA et BioWare ont publié le Mass Effect: Legendary Edition – comprenant des versions mises à jour de Mass Effect 1-3 – plus tôt cette année et il s’est vendu mieux que prévu.

Pour en savoir plus, consultez le récapitulatif complet de GameSpot de toutes les actualités du N7 Day. Assurez-vous également de regarder notre vidéo ci-dessus dans laquelle les acteurs de la voix du commandant Shepard de Mass Effect parlent de leurs répliques préférées de toute la franchise.