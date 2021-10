Le nouveau jeu mobile Niantic des créateurs de Pokémon Go est Pikmin Bloom

Image : Niantic

Annoncé brièvement et vaguement en mars, Nintendo et Niantic viennent de dévoiler Pikmin Bloom, le dernier jeu issu du partenariat entre les deux sociétés.

Sans surprise, cela ressemble beaucoup à Pokémon Go, en ce sens qu’il s’agit de sortir dans le monde réel et d’interagir avec des choses. L’idée est que vous êtes encouragé à sortir de la maison et à faire des promenades, en trouvant des graines de Pikmin en cours de route. Plus vous trouverez de Pikmin, plus vous pourrez vous suivre à l’écran, laissant une énorme traînée de fleurs dans votre sillage que les autres joueurs pourront voir.

Dans une belle touche, vos avatars dans ce jeu sont représentés comme Miis. La première bande-annonce du jeu est ci-dessous, qui comprend également une brève présentation de Shigeru Miyamoto.

Tout cela a l’air mignon, sain et charmant, mais il ne semble pas non plus qu’il y ait grand-chose à faire au-delà de se promener et de créer ces journaux, car l’univers Pikmin n’a pas le même accent sur des activités supplémentaires comme la bataille ou la capture unique et des créatures mémorables comme le fait Pokémon. Il est difficile de voir cela faire beaucoup de progrès basé sur le bouche à oreille non plus, puisque Pokémon (et Pokemon Go par extension) est un mastodonte de la culture pop connu et aimé dans le monde entier, tandis que Pikmin en comparaison est une série qui n’est vraiment pensée que par Nintendo. fans d’un certain âge.

Mais alors, reproduire le succès de Pokemon Go ici n’est probablement pas le but ! Pikmin Bloom semble être simplement heureux d’être quelque chose qui veut vous faire sortir, et une fois dehors, rendre vos promenades un peu plus intéressantes. S’il peut réussir ne serait-ce qu’un peu avec ces objectifs plus modestes, alors c’est peut-être tout ce qu’il voulait faire.

Je suis en Australie et le jeu est déjà sorti (mais sans le titre final), et Ninantic dit qu’il sera déployé dans le monde entier dans les prochains jours.