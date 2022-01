Le nouveau jeu multijoueur en ligne de Dragon Ball n’a aucun plan pour le jeu croisé « pour le moment »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’une des révélations surprises de Bandai Namco l’année dernière était Dragon Ball : Les Briseurs – un jeu de survie multijoueur en ligne à sept contre un.

Il arrivera sur plusieurs plates-formes, y compris la Nintendo Switch en 2022, mais il s’avère qu’il n’y a actuellement aucun plan pour la prise en charge du jeu croisé ou même du jeu croisé. Voici le producteur d’échange complet Ryosuke Hara avec Siliconera:

Dragon Ball: The Breakers prendra-t-il en charge le jeu multiplateforme et la sauvegarde croisée ? Si non, est-ce une fonctionnalité que vous pourriez envisager à l’avenir ?