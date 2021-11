Le nouveau jeu Pikmin de Niantic a été téléchargé 2 millions de fois en deux semaines

Image : Nintendo / Niantic

Pokémon GO le développeur Niantic a récemment lancé son nouveau jeu de marche mobile AR, Pikmin Bloom – alors comment ça va ?

Selon Sensor Tower (via nos amis d’Eurogamer), le titre a été téléchargé 2 millions de fois en deux semaines. 864 000 de ces téléchargements provenaient de joueurs au Japon, les États-Unis avaient la deuxième plus grande base de joueurs et le Royaume-Uni était en troisième.

Bien que cela ne semble pas être un mauvais départ, il est (sans surprise) loin des téléchargements de GO au cours des premières semaines – atteignant environ 75 millions. Et Harry Potter : les sorciers s’unissent (qui est en cours de fermeture), a reçu 12,4 millions de téléchargements au lancement.

En ce qui concerne les dépenses, Pikmin Bloom a jusqu’à présent encaissé 473 000 $ au cours des deux premières semaines. En revanche, Harry Potter a généré 8 millions de dollars et GO 116 millions de dollars au cours de la même période.

Niantic ne s’attendait probablement pas au même niveau de succès de Pikmin que ses versions précédentes. À l’avenir, Niantic créera apparemment plus d’applications basées sur Nintendo IP.

Avez-vous téléchargé Pikmin Bloom à sa sortie ? Avez-vous déjà utilisé cette application de marche mobile ? Commentaires ci-dessous.