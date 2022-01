Le nouveau jeu Pokémon qui ouvre en janvier est déjà en vente sur Amazon en dessous de 50 euros | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Comme toujours lorsqu’il y a un nouveau jeu Pokémon, l’attente est maximale. De plus, le titre qui doit arriver dans quelques semaines bénéficie déjà d’une généreuse remise.

Bonne nouvelle pour tous les Pokemaniacs qui ne manquent pas rendez-vous avec les nouveautés de cette saga, et c’est que si vous n’avez pas encore réservé Arceus Legends pour Nintendo Switch, vous pouvez désormais le faire en économisant de l’argent.

La clé est qu’Amazon propose Pokémon Legends Arceus en pré-vente pour 46,90 euros, un prix bien inférieur à celui fixé par Nintendo et Game Freak comme prix public conseillé au lancement.

Pokémon Legends Arceus pour Nintendo Switch

Ça oui, L’expédition sera effectuée le jour même du lancement, prévu pour le 28 janvier prochain, il faudra donc patienter, même si vous le ferez en sachant que vous avez économisé pratiquement 13 euros sur cet achat.

Inutile de dire que vous devez Il n’est pas beaucoup moins courant de voir des offres sur les jeux Nintendo Switch, console qui se caractérise par le maintien de prix très stables. Si on parle aussi d’une de ses franchises les plus importantes comme Pokémon, plus rare si possible.

L’un des avantages d’avoir un jeu physique et de l’avoir également au lancement est que vous pouvez vous le transmettre puis le partager ou le vendre d’occasion, ce qui sur Nintendo Switch vous permet toujours de récupérer une bonne partie du jeu initial. investissement.

La livraison, en plus d’être pour le lancement, est entièrement gratuite. Comme il coûte plus de 29 euros, vous n’avez aucun frais de port à payer pour n’importe où en Espagne. Bien sûr, si vous avez un compte Amazon Prime, vous profiterez d’avantages supplémentaires, tels que des jeux Prime Gaming gratuits et des récompenses.

Il existe déjà plusieurs gameplays que nous avons vus de Pokémon Legends, un RPG assez particulier et différent de tout ce que la franchise a été jusqu’à présent, en quelque sorte une réinvention avec de nouvelles mécaniques.

Les attentes sont élevées et cela rend la remise à appliquer par Amazon encore plus frappante quelques semaines seulement avant la première.

