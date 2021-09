Le nouveau jeu Star Wars gratuit de Zynga a été reporté à 2022

Suite au retard de LEGO Star Wars : La saga Skywalker, le nouveau titre “gratuit à télécharger” de Zynga Star Wars : Chasseurs est désormais également reportée à 2022.

La nouvelle que le jeu ne sortirait pas en 2021 a été annoncée à la fin d’une nouvelle bande-annonce cinématographique présentée sur la chaîne YouTube de Nintendo. Le même titre sera également disponible sur les appareils mobiles l’année prochaine.

Voici un peu à quoi s’attendre avec un regard. Vous pouvez vous pré-inscrire maintenant pour débloquer du contenu exclusif.

Star Wars : Hunters débarque sur Nintendo Switch en 2022 ! Bienvenue à The Arena, où les enjeux sont élevés et l’excitation est encore plus grande. Regardez les chasseurs s’affronter dans une bataille pleine d’adrénaline. Quelle équipe sortira victorieuse ?

Rejoignez les plus grands chasseurs de la galaxie Star Wars dans de grandes arènes inspirées des lieux emblématiques de Star Wars. Utilisez vos compétences et vos tactiques, mélangez et associez des équipes pour trouver des stratégies gagnantes, personnalisez vos chasseurs et engagez-vous dans des batailles passionnantes en jeu croisé à la troisième personne. Pré-inscrivez-vous maintenant et aidez à atteindre de nouveaux jalons pour débloquer du contenu exclusif dans le jeu au lancement du jeu !