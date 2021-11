Le nouveau jeu Switch présente le cochon d’Inde Wiggle Butt Racing

Regardez ces petits cochons de voiture duveteux oh mon dieu. Gif : Bandai Namco / Kotaku

Vous pouvez garder votre Demon Slayer et votre Dr Stones, le plus grand divertissement animé sorti du Japon au cours de la dernière décennie est Pui Pui Molcar. La série à succès est un chef-d’œuvre en stop motion dans lequel les gens circulent dans des voitures qui sont en fait d’adorables cobayes, et elle aura son premier jeu vidéo le mois prochain. Pui Pui Molcar Allons! Fête du Molcar ! sort pour la Nintendo Switch, et il a l’air si adorable que je vais mourir.

Pui Pui Molcar séduit les gens du monde entier depuis ses débuts en janvier 2021. La série courte en stop-motion met en vedette un groupe de cochons d’Inde en peluche avec des roues, les suivant dans leurs aventures pleines de grincements et de la taille d’une bouchée. Dans le premier épisode, l’héroïque Molcar Potato aide une ambulance Molcar (une combinaison de Molmot, le mot japonais pour cobaye et voiture), à ​​surmonter un embouteillage. Dans le deuxième épisode, Molcar Shiromo est détourné par des braqueurs de banque mais parvient à laisser une trace de leur butin que la police peut suivre. Tout est bon, amusant et sain, et vous pouvez regarder toute la première saison en moins de neuf minutes.

Sortie au Japon le 16 décembre, Pui Pui Molcar Let’s! Fête du Molcar ! est un jeu de société mettant en vedette les petits véhicules câlins et leurs amis. Jusqu’à quatre joueurs peuvent participer localement à une série de mini-jeux ridiculement mignons, notamment danser, jouer au football et participer à un coureur de karting appelé « Pui Pui Racing ».

Peut-être que « kart waddler » est un meilleur terme, car les petits Molcars agitent leurs fesses duveteuses sur la piste. Lorsqu’il ne joue pas à des jeux, votre Molcar peut se promener en ville avec ses amis, collecter des objets et des tenues pour s’habiller et prendre des photos. Et oui, vous pouvez caresser les Molcars.

Qui est une bonne voiture ? C’est vrai, vous êtes! Capture d’écran : Bandai Namco

Bien que le jeu Bandai Namco ne soit actuellement pas prévu pour une sortie occidentale, comme tous les jeux Switch, il est sans région et une version anglaise devrait sortir dans les pays d’Asie du Sud-Est. Alors, contactez votre importateur préféré ou récupérez-le dans le magasin Hong Kong Switch.