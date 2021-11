Le nouveau jeu Transformers nous ramène à Cybertron et aux années 80

Les autobots mènent leurs batailles pour détruire les forces maléfiques des Decepticons, comme ils le font.Gif : Red Games / Kotaku

Avec la principale gamme de jouets Transformers de Hasbro axée sur la revitalisation de l’excellente saga Beast Wars en ce moment, où un fan de la génération 1 est-il censé aller pour sa solution de robots déguisés des années 1980? Transformers Tactical Arena de Red Games me ramène aux premiers jours de la série, lorsque les Autobots étaient des voitures et des dinosaures, et les Decepticons étaient des armes à feu et des avions.

Sorti aujourd’hui sur Apple Arcade, Transformers Tactical Arena s’ouvre sur une magnifique petite séquence animée mettant en vedette Megatron, Starscream, Blurr, Optimus Prime et Windblade se battant à la surface de Cybertron. Il n’y a pas de compagnons humains, pas de factions mercenaires de pointe, pas d’hybrides de robots bio-organiques. Juste des robots de la vieille école qui mènent une guerre totale sur leur planète métallique, comme ils le font.

Bienvenue sur la scène de l’histoire ? Capture d’écran : Red Games / Kotaku

Transformers Tactical Arena est un jeu d’arène de combat basé sur des cartes dans lequel deux joueurs s’affrontent pour abattre les tours de l’autre. Des cartes représentant des personnages, des drones et des armes Transformers sont déployées sur le champ de bataille, marchant lentement vers la base de l’adversaire. Lorsque les unités se rencontrent, elles se battent. Les matchs ne durent que trois minutes, ou jusqu’à ce qu’une équipe perde sa base principale. C’est rapide, amusant et une tranche parfaite de l’ancien conflit cybertronien.

Entre les batailles, les joueurs utilisent leurs gains pour collecter et améliorer leurs troupes, créant ainsi leur propre armée de Transformers. Alors que les jeux de ce genre utilisent généralement d’énormes microtransactions payantes qui garantissent que le joueur qui dépense le plus dispose des meilleures cartes, il s’agit d’un jeu Apple Arcade, ce qui signifie qu’il n’y a pas de microtransactions. Le succès revient à ceux qui savent quelles troupes fonctionnent le mieux contre les forces de leurs adversaires, avec un peu de chance lors de l’utilisation des récompenses en jeu pour invoquer de nouvelles cartes.

G/O Media peut toucher une commission

Camion, pas singe. Capture d’écran : Jeux rouges / Kotaku

Sans avoir à me soucier de la somme d’argent à déposer sur les cartes pour que mon équipage reste compétitif, je suis libre de profiter de la sensation de dessin animé des années 80 que je reçois de Transformers Tactical Arena. L’équipe de Red Games compte évidemment quelques fans de la série dans ses rangs, comme en témoignent des capacités de combat spéciales comme Star Saber, qui balaie le champ de bataille des ennemis, ou The Quill of Alpha Trion, qui réécrit l’histoire, effaçant la dernière troupe déployée pour Le champ de bataille.

J’ai hâte de faire progresser mon armée de robots en transformation dans les rangs supérieurs de Transformers Tactical Arena, ou au moins de rassembler toutes les cartes et de revivre certains de ces après-midi de semaine à la fin des années 80, quand je me précipitais à la maison de l’école pour cette chaude action robot-sur-robot.