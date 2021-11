Le nouveau joyau de River

10/11/2021 à 11:09 CET

River Plate a une nouvelle star. L’attaquant argentin de 21 ans, Julián Álvarez, réalise de belles performances en Argentine, où il ne passe pas inaperçu auprès des grands clubs.

Avec 17 points et 11 passes décisives à ce jour en 2021, il est le troisième joueur avec le plus de participation aux buts a eu dans les ligues sud-américaines. Seuls Jonathan Bauman (Independiente del Valle, 31 ans) et Jefferson Duque (Atlético Nacional, 29 ans) ont inscrit plus de buts que l’attaquant de River.

River Plate est le meilleur leader de la ligue avec 46 points, sept de plus que son poursuivant, les Ateliers, à défaut de cinq jours pour la fin du championnat. Éliminés de la coupe et des Libertadores, les millionnaires s’accrochent à la ligue pour pouvoir soulever un titre en ce 2021.

Les heures de Julián Álvarez en Argentine semblent comptées

Comment pourrait-il en être autrement, les belles performances du jeune attaquant ont suscité l’intérêt de nombreux clubs européens. En effet, plusieurs informations suggèrent que ce même marché d’hiver sera composé de plusieurs équipes qui tenteront de s’offrir les services du joueur River.

Fiorentina, Milan et Leverkusen sont les noms qui ont sonné le plus fort comme destination possible d’Álvarez, bien que ces dernières heures, il soit souligné que le Athlète de Madrid J’envisagerais sérieusement de poursuivre le joueur.