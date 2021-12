Le nouveau Kindle Paperwhite avec un écran plus grand et une lumière chaude est un excellent cadeau de Noël et est à prix réduit | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec ce lecteur d’ebook, vous pouvez emporter des milliers de livres avec vous et les lire comme du papier imprimé, en plein jour.

Chaque jour, nous accumulons plus de stress dans nos vies bien remplies. La lecture est un moyen très efficace de déconnecter, de se détendre Et, accessoirement, entraînez-vous en tant que personne, apprenez des choses et obtenez plus de sujets de conversation.

Tu peux recevoir le nouveau Kindle Paperwhite de 2021 avec 15 euros de remise. Bas à seulement 124,99 euros, vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

Est version 2021 Ajouter un écran plus grand avec moins de bordures, lumière chaude plus adaptée à la nuit, protection contre les liquides, et charge rapide.

Le nouveau Kindle Paperwhite de 2021 lance un écran plus grand de 6,8 pouces avec plus de luminosité, des bords plus fins, 8 Go de stockage, il est 20% plus rapide, avec plus d’autonomie et une charge rapide.

Kindle Paperwhite est le lecteur d’ebook Amazon avec Le meilleur rapport qualité/prix.

Il dispose d’un écran de 6,8 pouces avec des bordures réduites et 300 dpi. Est un écran à encre électronique, qui utilise de l’encre réelle pour afficher les textes.

C’est pourquoi il ressemble à du papier, ne fatigue pas les yeux en n’émettant pas de lumière, et il se lit parfaitement en plein soleil.

Pour lire la nuit, il dispose d’une nouvelle lumière chaude qui émet parallèlement à l’écran, pas vers les yeux, donc cela ne dérange pas.

Son processeur est plus puissant que la génération précédente, donc tourner les pages plus vite et vous vous déplacez de manière plus fluide dans les menus.

Ce lecteur d’ebook a également Protection contre l’eau IPX8, vous pourrez ainsi l’utiliser en toute sécurité dans la piscine ou dans la cuisine, pour lire des recettes par exemple.

Les écrans E-ink ne consomment pas d’énergie lorsqu’ils sont statiques, car il s’agit d’encre réelle. Ils ne consomment qu’en tournant la page ou en utilisant la lumière.

C’est pourquoi il a une autonomie de 10 semaines, et une charge plus rapide avec le nouveau connecteur USB Type-C.

Vous pouvez activer 3 mois gratuits de Kindle Unlimited pour lire des milliers de livres gratuitement, ou acheter des millions d’ebooks sur Amazon.

Il est également possible de mettre tous les livres et documents que vous souhaitez dans son espace de stockage de 8 Go, où des milliers de livres peuvent tenir.

